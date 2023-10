Hollywood trauert um Piper Laurie (1932-2023): Die US-Schauspielerin, die dreimal für den Oscar nominiert war, ist US-Medienberichten zufolge am Samstag (14. Oktober) in ihrem Haus in Los Angeles gestorben. Sie war 91 Jahre alt.

Laurie war bekannt für ihre Auftritte in „Sharks of the Big City“, „Carrie – Satans jüngste Tochter“ und „Twin Peaks“. Der Schauspielerin gehe es seit einiger Zeit nicht gut, sagte ihre Sprecherin Marion Rosenberg gegenüber „The Hollywood Reporter“.

Die Filmkarriere begann in den 50er Jahren

Piper Laurie kam 1949 nach Hollywood und bekam eine Reihe von Hauptrollen, unter anderem an der Seite von Ronald Reagan (1911–2004), Rock Hudson (1925–1985) und Tony Curtis (1925–2010). Im Laufe ihrer Karriere erhielt sie Oscar-Nominierungen für die Filme „Haie der Großstadt“ von 1961, die Verfilmung von Stephen Kings (76) Horrorklassiker „Carrie“ von 1976 und das Liebesdrama „Gottes vergessene Kinder“. 1986.

Piper Laurie wurde auch für ihre Rollen im Fernsehen und auf der Bühne gefeiert, unter anderem für ihren Auftritt in David Lynchs (77) Serie „Twin Peaks“ in den 1990er-Jahren, in der sie die intrigante Catherine Martell spielte. Zuletzt war Laurie in „White Boy Rick“ (2018) mit Matthew McConaughey (53), Jennifer Jason Leigh (61) und Rory Cochrane (51) als Großmutter eines FBI-Informanten zu sehen, der Drogendealer wurde.

Piper Laurie hinterlässt eine Tochter

Laurie war mit dem Filmkritiker Joe Morgenstern (91) verheiratet. Zuvor soll sie auch eine Romanze mit Ronald Reagan gehabt haben. Sie heiratete Morgenstern im Jahr 1962. Das Paar hat eine gemeinsame Tochter, Anne Grace Morgenstern (52). Sie ließen sich 1982 scheiden, woraufhin die Schauspielerin in die Gegend von Hollywood zog und weiterhin in Film und Fernsehen arbeitete.