Dreijähriger im Kanal versunken: Ermittlungen gegen das Jugendamt

Der Fall macht sprachlos: Eine Mutter und ein Vater sollen ihre dreijährige Tochter getötet und in einen Kanal geworfen haben. Gegen sieben Mitarbeiter der Stadt Dinslaken wird nun ermittelt.

Es bestehe der Verdacht einer fahrlässigen Tötung, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Duisburg am Montag auf Anfrage. Sie sind Mitarbeiter der Jugendabteilung. Die Eltern des Mädchens stehen unter Mordverdacht und sitzen in Untersuchungshaft. Beide sollen das Kind schwer misshandelt und schließlich getötet haben.

Dreijährige ermordet: Jugendamt war bei ihren Eltern zu Hause

Um die Ermittlungen auszuweiten, erklärte die Staatsanwaltschaft, dass es in der Vergangenheit Hinweise auf eine Kindesgefährdung gegeben habe. Es wurde auch ein Hausbesuch gemacht. Es ist fraglich, ob die verantwortlichen Mitarbeiter der Stadt dann ordnungsgemäß gehandelt haben. Es muss untersucht werden, was nach der Information und dem Hausbesuch getan wurde und was nicht. Zu Details kann man sich zunächst nicht äußern.

Der Vater des Kindes gab am 6. Oktober auf einer Polizeiwache an, dass er die Leiche seiner Tochter beschwert und im Rhein-Herne-Kanal in Oberhausen versenkt habe. Die Leiche des Mädchens wurde kurze Zeit später geborgen. Staatsanwalt Martin Mende erklärte, gegen beide Elternteile bestehe ein Haftbefehl wegen gemeinschaftlichen Mordes. Sie äußerten sich weiterhin nicht zu den Vorwürfen.

Die Stadt Dinslaken unterstütze die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft „voll und ganz“, wie sie betonte. Es gilt die Unschuldsvermutung. Den Mitarbeitern steht eine Rechtsberatung zur Verfügung. (dpa/mp)