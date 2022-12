Drei Wochen Sperrung nach dem Unglück: Der Bahnverkehr zwischen Berlin und Hannover läuft wieder

Ein Güterzugunglück legt den Verkehr zwischen Hannover und Berlin für drei Wochen lahm: Erst dauert es Tage, bis das Propangas aus den Waggons abgefackelt werden kann, dann muss die Bahnstrecke repariert werden. Laut Bahn soll nun alles wieder normal laufen.

Nachdem ein Streckenabschnitt für mehr als drei Wochen gesperrt war, läuft der Zugverkehr zwischen Berlin und Hannover nach Angaben der Deutschen Bahn wieder planmäßig. „Wie angekündigt verkehren seit heute Morgen alle Züge auf der direkten Strecke zwischen Berlin und Hannover“, sagte ein Bahnsprecher am Sonntagmorgen. „Die Inbetriebnahme verlief ohne Probleme.“

Der umgestürzte Güterzug stellte die Einsatzkräfte vor große Probleme. (Foto: dpa)

Nach Angaben des Sprechers hatte die DB nach der Kollision zweier Güterzüge bei Leiferde in Niedersachsen in den vergangenen Tagen das Gleisbett umgebaut, Schienen verlegt und die Leit- und Sicherungstechnik repariert. Am 17. November fuhr im Landkreis Gifhorn ein aus 25 mit Propangas gefüllten Kesselwagen bestehender Zug auf einen anderen Zug auf, der an einem Signal hielt. Vier Waggons kippten um, ein Lokführer wurde leicht verletzt.

Feuerwehrleute brauchten Tage, um das explosive Gas an der Unfallstelle aus den Waggons zu pumpen und mit einem Spezialgerät abzubrennen. Seit die Strecke während der Räumungs- und Reparaturarbeiten gesperrt war, mussten Reisende im Fern- und Nahverkehr bundesweit mit Hindernissen rechnen. Züge wurden umgeleitet, es kam zu Verspätungen und Zugausfällen.