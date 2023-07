Die Unterstützung für die deutsche Koalition aus SPD, FDP und Grünen ist gering. Kommentatoren bringen das neue Heizungsgesetz der Regierung mit einem jüngsten Anstieg der Unterstützung für die rechtsextreme AfD in Verbindung.

RTL-Barometer zeigt Unzufriedenheit mit der deutschen Regierung

Das geht aus einem Barometer des deutschen Rundfunks hervor RTL andere nvDrei Viertel der Wähler in Deutschland sind derzeit mit der deutschen Regierung unzufrieden.

77 Prozent der Befragten gaben an, mit der aktuellen Regierungspolitik wenig oder gar nicht zufrieden zu sein. In dieser Zahl waren Anhänger der drei Regierungsparteien enthalten: 52 Prozent der SPD-Anhänger, 55 Prozent der Grünen-Wähler und 71 Prozent der FDP-Wähler gaben an, mit ihrer Partei unzufrieden zu sein.

Wähler halten das Debakel um das Heizungsgesetz für chaotisch

Als Hauptgrund für ihre Unzufriedenheit mit der Koalition nannten die Versuche der Bundesregierung, ein neues Heizgesetz zu verabschieden, das ein heißes Thema ist, seit Grünen-Minister Robert Habeck einen Plan zur Beschleunigung der Umstellung des Landes auf erneuerbare Energien angekündigt hat.

Bereits im März kündigte Habeck an, dass Deutschland bis 2024 den Einbau von Heizsystemen mit Gas und Öl verbieten und die Systeme anschließend durch neue Wärmepumpen ersetzen werde, die mindestens 65 Prozent Wind- und Sonnenenergie nutzen. Seitdem führten Koalitionskämpfe dazu, dass das Gebäudeenergiegesetz oder „Heizungsgesetz„wurde erheblich verwässert.

Spätestens ab 2045 müssen Hausbesitzer und Vermieter emissionsarme Heizsysteme wie Wärmepumpen und Solarenergie installieren. In einer späteren Neufassung des Gesetzes wurde hinzugefügt, dass Immobilieneigentümer bis 2028 die Möglichkeit haben, bestehende Öl- und Gasanlagen zu reparieren und neue zu installieren 15 Prozent, 30 Prozent bis 2035 und 60 Prozent bis 2040. Obwohl sie zahlen müssen, helfen ihnen staatliche Zuschüsse in noch nicht genannter Höhe, die Kosten zu decken, die viele ohnehin wahrscheinlich an die Mieter weitergeben werden.

planlos Heizungsgesetz Führt dazu, dass die AfD in den Umfragen steigt?

Die ursprüngliche und einfachere Version von Habeck Heizungsgesetz wurde von denjenigen gelobt, die sich über die zunehmend spürbaren Auswirkungen des Klimawandels in Deutschland Sorgen machten. Kritiker weisen zwar darauf hin, dass das Ziel einer bundesweiten Klimaneutralität bis 2045 nicht im Einklang mit dem Pariser Abkommen steht, die globalen Temperaturen unter 1,5 Grad zu halten, doch die Politik wurde als Schritt in die richtige Richtung gelobt. Nun, das Einzige, was den meisten Zuschauern klar ist – egal ob sie sich zum Umweltschützer erklärt haben oder nicht – ist, dass es sich um Habeck handelt Heizset ist alles sehr verwirrend geworden.

Diese Verwirrung und mangelnde Kommunikation mit der Öffentlichkeit über Gesetzesänderungen wurden als Erklärung für die in den letzten Wochen gestiegene Unterstützung für die rechtsextreme AfD in Deutschland angeführt. Die populistische Partei nannte das neue Gesetz einen „Schlag ins Gesicht für alle hart arbeitenden Menschen“, eine Position, die die deutsche Zeitung annahm nd wird als AfD bezeichnet, die „ihren braunen Nektar aus der Krise saugt“.

Die Wahl von Robert Stuhlmann in Thüringen, der erste Sieg der AfD bei einer Kreistagswahl, und die Tatsache, dass die Partei in Umfragen nun die zweitbeliebteste Partei des Landes ist, wurden weithin als unbeabsichtigte Folgewirkungen der Planlosigkeit der Koalition bezeichnet Heizungsgesetz.

Bildnachweis des Daumens: Juergen Nowak / Shutterstock.com