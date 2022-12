Drei Premier League Clubs Dredge Sow

Djibril Sow von Eintracht Frankfurt weckt Begehrlichkeiten bei anderen Vereinen. Der Schweizer Nationalspieler könnte die SGE bald verlassen – vielleicht sogar im Winter?

Nach Angaben von Bild-Zeitung sowie Nottingham Forest, Newcastle United und Arsenal FC haben inzwischen ihre Fühler nach dem Mittelfeldspieler ausgestreckt. Bereits im Sommer wollte Nottingham Sow auf die Insel locken und war bereit, mindestens 20 Millionen Euro zu zahlen. Der 25-Jährige entschied sich jedoch, am Main zu bleiben.

Gleichzeitig machte Sow deutlich, dass er immer noch von einem Engagement in England träumt: „Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass die Premier League mein Wunsch und Ziel ist. Sie war auch für Eintracht Frankfurt enorm lukrativ. Aber.“ Mein Bauchgefühl hat entschieden, dass ich hier bleibe.“

Djibril Sow: Eintracht-Abgang im Winter unwahrscheinlich



Laut Bild Die Eintracht wird den Leistungsträger im Winter definitiv nicht ziehen lassen. Wie es nach der Saison aussieht, steht auf einem anderen Blatt. Sows Vertrag läuft 2024 aus. Der Sommer ist die letzte Gelegenheit, eine Ablösesumme für den Rechtsfuß zu kassieren. Zumindest wenn Sow seinen Vertrag nicht vorher verlängert.

Aktuell ist der gebürtige Zürcher mit der Schweiz an der WM im Einsatz und trifft im Achtelfinale auf Portugal mit Superstar Cristiano Ronaldo. Sow ist eine feste Größe im Schweizer Mittelfeld und stand in allen drei Vorrundenspielen in der Startelf.

