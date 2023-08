CNN





Drei Palästinenser wurden von den israelischen Streitkräften (IDF) im Lager Dschenin im besetzten Westjordanland getötet, gab die IDF am Sonntag bekannt.

Die IDF sagte, sie habe eine „Terrorzelle“ im Lager vereitelt. Nach Angaben der IDF wurden bei der Operation drei Personen getötet, die Teil der Zelle waren.

Die IDF veröffentlichte eine Erklärung, in der der Vorfall detailliert beschrieben wurde und in der es heißt, dass der Leiter der Zelle, Naif Abu Tsuik, zusammen mit zwei weiteren Mitgliedern getötet wurde. In dem von der Zelle genutzten Fahrzeug wurde auch ein M-16-Gewehr gefunden.

Das palästinensische Gesundheitsministerium hat noch keine Stellungnahme zu den Todesfällen abgegeben. Augenzeugen berichteten, dass das Fahrzeug mit den Leichen darin von israelischen Soldaten entführt worden sei.

Hamas-Sprecher Hazem Qassem verurteilte den Vorfall und nannte ihn ein „neues Verbrechen“, begangen vom „zionistischen Feind“.

Er erklärte, dass die Besatzung den Folgen ihres Handelns nicht entgehen werde und dass das palästinensische Volk seinen Widerstand fortsetzen werde.

An diesem Wochenende teilte das palästinensische Gesundheitsministerium mit, dass ein Palästinenser von israelischen Siedlern im Dorf Burka in der Nähe von Ramallah im besetzten Westjordanland erschossen wurde.

Der Vorfall wurde von den USA verurteilt und zwei Israelis wurden verhaftet – es kommt selten vor, dass israelische Siedler wegen Angriffen auf Palästinenser im besetzten Westjordanland verhaftet werden

Am Samstagabend wurde in Tel Aviv ein israelischer Streifenpolizist von einem palästinensischen Schützen erschossen, der ebenfalls erschossen wurde, teilten israelische Behörden mit.

Jenin ist seit langem ein Krisenherd – letzten Monat führten israelische Streitkräfte dort ihre größte Militäroperation seit Jahrzehnten durch.

Bei den Unruhen kamen mindestens zwölf Palästinenser ums Leben und das Flüchtlingslager der Stadt wurde weitgehend zerstört.