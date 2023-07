Die SPD will die Idee der Sozialdienstpflicht angehen

Ob in sozialen Einrichtungen, der Bundeswehr oder Naturschutzverbänden – die Idee eines Pflichtdienstes für die Gesellschaft wird sowohl in der SPD als auch in der Union diskutiert. Aus Sicht der Sozialdemokraten wird die Wehrpflicht nach der Sommerpause zum Thema.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Dirk Wiese will die Diskussion über die mögliche Einführung einer Sozialdienstpflicht auch nach der Sommerpause fortsetzen. Nach der Sommerpause müsse man die von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier „zu Recht angestoßene“ Debatte fortsetzen, sagte Wiese der Rheinischen Post. Der Pflichtdienst soll mindestens drei Monate dauern.

„Wir brauchen mehr Respekt im Umgang miteinander und eine stärkere Zusammenarbeit im Land“, sagte Wiese. Beides verschwinde „im alltäglichen Gebrauch und digital, in Freibädern, wenn keine Rettungsgassen gebildet werden, im Alltag oder bei AfD-Trollen im Internet“. Daher müssten die Vorschläge offen diskutiert werden – „insbesondere die Frage, wann ein solcher Gottesdienst für mehr Miteinander und Respekt abgeschlossen werden könnte und wer anspruchsberechtigt ist.“ Der SPD-Politiker fügte hinzu: „Eine soziale Verpflichtung muss nicht ein ganzes Jahr dauern – sondern mindestens drei Monate.“

FDP meldet Bedenken

Im vergangenen Jahr hat Steinmeier die Debatte über die Einführung einer verpflichtenden Sozialzeit neu entfacht. Nach seinen Vorstellungen soll es zwischen sechs Monaten und einem Jahr dauern und in verschiedenen Lebensphasen absolviert werden können. Als Voraussetzung nannte er einen breiten politischen Konsens. Auf einem Parteitag im September sprach sich die CDU-Opposition für die Einführung eines verpflichtenden Betriebsjahres aus. Wo die Jugendlichen den Dienst absolvieren können, sollte möglichst flexibel gestaltet werden – genannt wurden soziale Einrichtungen, die Bundeswehr und Naturschutzorganisationen.

Vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges wird das Thema auch im Zusammenhang mit der Sorge um junge Rekruten in der Bundeswehr diskutiert. Die Wehrbeauftragte Eva Högl drückte ihr Mitgefühl aus. Verteidigungsminister Boris Pistorius machte im Februar deutlich, dass er gute Argumente für eine allgemeine Wehrpflicht zur Stärkung des Bevölkerungsschutzes, der Bundeswehr und der Rettungsdienste sieht. Der Koalitionspartner FDP hingegen meldete rechtliche und politische Bedenken.