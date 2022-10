Drei Männer verletzt: Demonstranten griffen vor der iranischen Botschaft in Berlin an

Demonstranten griffen vor der iranischen Botschaft in Berlin an

Die Proteste im Iran finden auch in Berlin ihren Widerhall. Vor der iranischen Botschaft parkt seit einiger Zeit ein Wohnwagen, in dem Demonstranten wohnen. In der Nacht griffen Unbekannte den Wohnwagen an und verletzten drei Demonstranten bei einem Handgemenge.

Unbekannte haben einen Wohnwagen vor der iranischen Botschaft in Berlin angegriffen, die als Mahnwache dient. Ein Polizeisprecher sagte, bei dem Zusammenstoß in der Nacht zum Sonntag seien drei Männer verletzt worden. Zwei von ihnen wurden im Krankenhaus behandelt. Die Ermittlungen werden nun von der Landeskriminalpolizei des Landeskriminalamts (LKA) geführt, weil es möglicherweise einen politischen Hintergrund gibt.

Gegen 1.15 Uhr soll ein Polizist, der mit dem Schutz des Botschaftseigentums beauftragt war, drei Männer gesehen haben, die Transparente und Fahnen von der Karawane rissen. Sie sollen ihre Gesichter mit Handtüchern bedeckt haben. Der Mitarbeiter alarmierte die Beamten der zuständigen Polizeiabteilung und forderte die Männer auf, anzuhalten. Die Verdächtigen sollen versucht haben, die Tür des Wohnwagens zu öffnen, teilte die Polizei mit. Mit vier Männern, die sich im Wohnwagen befanden, soll es zu einer verbalen Auseinandersetzung und einer Rangelei gekommen sein. Die Verdächtigen sollen geflohen sein, die anderen Männer seien ihnen gefolgt. „Die vier Insassen des Wohnwagens sollen von den Verdächtigen angegriffen worden sein.“

Angreifer sollen mit Schusswaffen gedroht haben

Nach Angaben des Polizeisprechers erlitten drei der vier Männer aus dem Wohnwagen Verletzungen. Ein 37-Jähriger soll mit einem Holzstock in den Rücken geschlagen und getreten worden sein. Ein 63-Jähriger soll mit einem scharfen Gegenstand – vermutlich einem Messer – am Zeh verletzt worden sein. Die beiden seien im Krankenhaus behandelt worden, sagte der Polizeisprecher. Ein 55-Jähriger erlitt eine Schürfwunde. Der vierte Mann – ein 34-Jähriger – sei nach ersten Ermittlungen unverletzt geblieben, sagte der Polizeisprecher. Der Mann gab an, aus dem Fahrzeuginneren mit einer Waffe bedroht worden zu sein.

Die Verdächtigen sollen mit einem Auto geflüchtet sein. Polizeikräfte suchten noch vor Ort nach den Tätern, fanden aber keine Verdächtigen mehr. Anzeigen wurden aufgenommen. Auf dem Trailer waren am Sonntag Plakate mit Aufschriften wie „Iraner wollen Demokratie“ und „Women’s Life Freedom“ zu sehen.