Weyarn

Bei einem Arbeitsunfall in einem Entsorgungsunternehmen in Oberbayern sind drei Männer in der Kanalisation ertrunken. Einer der drei Arbeiter arbeitete in Weyarn (Kreis Miesbach) in einem wassergefüllten Gullyschacht, wie die Polizei mitteilte.

Als seine Kollegen ihn nicht mehr erreichen konnten, stiegen die beiden Männer in den Schacht, um zu helfen. Danach sendete das Trio kein Lebenszeichen mehr.

Daraufhin seien mehrere Freiwillige Feuerwehren aus der Umgebung, der Rettungsdienst, ein Rettungshubschrauber, die Wasserrettung und mehrere Polizeipatrouillen zum Unternehmen gefahren, teilte die Polizei mit. Taucher suchten nach den drei Vermissten, konnten sie wegen des hohen Wasserstandes im Kanalsystem jedoch zunächst nicht finden.

Erst nachdem die Feuerwehr den Wasserstand in der Kanalisation gesenkt hatte, wurden die drei Männer im Alter von 20, 27 und 28 Jahren tot aufgefunden. Die Kripo Miesbach und die Staatsanwaltschaft München II ermitteln vor Ort zur Unfallursache. Warum die Männer am Gullyschacht arbeiteten, konnte ein Polizeisprecher zunächst nicht sagen.

Die Angehörigen der drei Männer, die laut Polizei allesamt aus Gemeinden der Region stammen, wurden noch während des Einsatzes benachrichtigt. Sie wurden von einem Kriseninterventionsteam und geschultem Personal des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd betreut.