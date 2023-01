Drei Jahre EU-Austritt: DIHK: Brexit „ein wirtschaftliches Desaster“

Am 31. Januar 2020 verlässt Großbritannien nach 47 Jahren Mitgliedschaft die Europäische Union. Nach drei Jahren Brexit zieht der Deutsche Industrie- und Handelskammertag eine ehrenvolle Bilanz – und erwartet keine Besserung.

Laut dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) ist der Brexit sowohl für Großbritannien als auch für die EU ein „wirtschaftliches Desaster“. Für deutsche Unternehmen bestehe noch erhebliche Planungs- und Rechtsunsicherheit, sagte DIHK-Präsident Peter Adrian zum dritten Jahrestag des Brexits. „Es drohen Handelskonflikte, weil sich Großbritannien vom EU-Austrittsabkommen distanziert.“

Insbesondere die britischen Pläne, von EU-Regeln wie Datenschutz oder Lebensmittel abzuweichen, belasten deutsche Unternehmen, sagte Adrian. Das lasse sich auch an den Handelszahlen ablesen: „Während Großbritannien 2016 Deutschlands drittwichtigster Exportmarkt war, rutschte das Land 2022 auf den achten Platz ab.“

Am 31. Januar 2020 ist Großbritannien nach 47 Jahren Mitgliedschaft aus der EU ausgetreten. Deutsche Unternehmen haben laut DIHK mehr als 2.100 Niederlassungen in Großbritannien und beschäftigen mehr als 400.000 Mitarbeiter. Britische Unternehmen hingegen haben in Deutschland 1.500 Filialen und fast 300.000 Mitarbeiter. „Für die Wirtschaft auf beiden Seiten des Ärmelkanals steht viel auf dem Spiel“, sagte Adrian.

Bedauern die Briten ihren Austritt?

Umfragen zeigen, dass eine Mehrheit der Briten den Brexit mittlerweile nicht nur für einen Fehler hält, sondern sogar einen Wiedereintritt befürwortet. Eine mögliche Rückkehr in die EU ist derzeit jedoch kein Thema in der politischen Debatte. Nach Ansicht des britischen Politikwissenschaftlers Anand Menon ist eine Rückkehr Großbritanniens in die EU in den nächsten 15 Jahren nicht in Frage zu stellen. Er sehe darin absolut keine Chance, sagte der Leiter der Denkfabrik UK in a Changing Europe.

Die Sozialdemokratische Arbeiterpartei liegt in Umfragen deutlich vor den Konservativen. Es gilt daher als wahrscheinlich, dass Labour-Chef Keir Starmer nach der anstehenden Wahl 2024 den derzeitigen Premierminister Rishi Sunak von den Tories ersetzen wird. Starmer hatte sich in der Vergangenheit für eine Abkehr vom Brexit ausgesprochen, macht sich nun aber nur noch für Verbesserungen des Austrittsabkommens stark .

Eine noch engere Annäherung durch zusätzliche Vereinbarungen zwischen der EU und einer künftigen Labour-Regierung sieht Menon als problematisch an. Die EU wird denken: „Wollen wir wirklich einen Deal mit diesen Leuten abschließen, wenn die Konservativen in fünf Jahren zurückkommen und alles in die Luft reißen?“ sagte der Professor am King’s College in London. Für Sunak, der vor allem die Erholung der Wirtschaft im Auge hat, wäre es schwierig, auch das Verhältnis zu Brüssel zu lockern. Menon sagte, es sei unklar, ob er sich gegen die Brexit-Anhänger seiner Partei durchsetzen könne. Spekulationen zufolge wartet Sunaks Vorgänger Boris Johnson nur auf eine Gelegenheit, dem Premierminister den Brexit-Verrat vorzuwerfen und den Weg zurück an die Regierungsspitze zu ebnen.