Drei indische Eisenbahner wurden wegen eines Zusammenstoßes mit drei Zügen festgenommen, bei dem im Juni fast 300 Menschen ums Leben kamen.

Dem Trio wird fahrlässiger Mord und Beweisvernichtung vorgeworfen.

Der indische Eisenbahnminister Ashwini Vaishnaw sagte zuvor, der Unfall sei auf ein Problem mit der Signalanlage zurückzuführen.

Die indische Polizei teilte am Freitag mit, sie habe drei Männer wegen eines Zusammenstoßes mit drei Zügen festgenommen, bei dem letzten Monat fast 300 Menschen ums Leben kamen, einem der schlimmsten Eisenbahnunfälle in der Geschichte des Landes.

Der Zugunglück im Juni im östlichen Bundesstaat Odisha ereignete sich, als ein vollbesetzter Personenzug versehentlich auf eine Ringstrecke umgeleitet wurde und in einen stehenden, mit Eisenerz beladenen Güterzug krachte.

Die entgleisten Abteile trafen dann die Waggons eines anderen Schnellzuges, des Howrah Superfast Express aus Bengaluru, der in die entgegengesetzte Richtung fuhr.

Drei Eisenbahnangestellte seien in einem am Donnerstag gegen sie eingereichten Verfahren wegen fahrlässiger Tötung und Vernichtung von Beweismitteln angeklagt worden, hieß es in einer Erklärung des Central Bureau of Investigation.

In der Erklärung wurden die Männer als zwei Signalingenieure und ein Techniker identifiziert, die bei Indian Railways beschäftigt waren, ohne weitere Einzelheiten zu nennen.

Die beiden Personenzüge beförderten zum Zeitpunkt der Kollision mehr als 2.000 Passagiere.

Waggons waren völlig umgekippt und Rettungskräfte versuchten, die Überlebenden herauszuholen, die in den verstümmelten Trümmern eingeschlossen waren. Dutzende Leichen lagen unter weißen Laken neben den Gleisen.

Die Angehörigen verbrachten Tage damit, ihre Besitztümer zu durchsuchen und sich Obduktionsbilder der bei dem Absturz Getöteten anzusehen, um ihre Angehörigen zu identifizieren.

Bei dem Zusammenstoß wurden mindestens 850 weitere Personen verletzt.

Tage nach dem Unfall sagte Indiens Eisenbahnminister Ashwini Vaishnaw, der Unfall sei auf ein Problem mit der Signalanlage zurückzuführen und die „für den Unfall verantwortlichen Personen“ seien identifiziert worden.

Nähere Einzelheiten nannte er damals jedoch nicht und sagte, er wolle einer Untersuchung der Katastrophe durch die Regierung nicht zuvorkommen.

Der Zugverkehr wurde 51 Stunden nach dem tödlichen Unfall wieder aufgenommen, und Vaishnaw faltete seine Hände zum Gebet, als er sah, wie der erste Zug die Unfallstelle überquerte.

Indian Railways, das viertgrößte Schienennetz der Welt, fährt täglich rund 14.000 Züge mit 8.000 Lokomotiven auf einem riesigen Gleissystem von rund 64.000 Kilometern Länge.

Mit einer Beförderung von mehr als 21 Millionen Passagieren pro Tag steht das Netzwerk nach offiziellen Angaben in einem Land, das in letzter Zeit zum bevölkerungsreichsten der Welt geworden ist, unter enormem Druck.

Indien hat in den letzten Jahren enorme Summen investiert, um sein Schienennetz zu modernisieren, Schnellzüge zu betreiben, moderne Bahnhöfe zu bauen, neue Gleise zu verlegen und elektronische Signalsysteme zu installieren.

Der Unfall im Juni gilt als der drittschwerste und tödlichste in Indien seit 1995, als 300 Menschen getötet wurden, nachdem zwei Schnellzüge in der Nähe von Agra, der Heimat des Taj Mahal, zusammenstießen.