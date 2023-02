Drei Fragezeichen für Linke (nd-aktuell.de)

Blumen liegen vor Porträts von Opfern des Anschlags von Hanau. Das 27 Meter lange Gemälde wurde von einem Künstlerkollektiv aus Freunden, Familie und Antifaschisten auf den Brückenpfeiler auf der Nordseite des Flusses gemalt. Foto: picture alliance/dpa | Andreas Arnold

Schüler einer westdeutschen Großstadt erleben, dass das Übermalen faschistischer Parolen an ihrem Gymnasium mindestens genauso negativ beurteilt wird wie die zuvor verwendeten NS-Parolen. Sie organisierten sich daraufhin und gründeten eine studentische Antifa. Die Mittelschichtskinder stoßen auf Ablehnung, aber auch Sympathie, sowohl von einzelnen Lehrern als auch von den eigenen Eltern. Ihr mutiges Vorgehen lässt die einheimischen Nazis aufhorchen.

Diese Geschichte erzählt der antifaschistische Jugendroman »Wir halten zusammen gegen sie«, der als wöchentliche Folge online auf autonomie-magazin.org erscheint. Dem Autor Horst Schöppner gelingt es, die Geschichte mit teils humorvollen Dialogen spannend zu schreiben. Die Leserschaft weiß oft mehr als die jeweiligen Romanfiguren und kann begeistert mitfiebern: Was fällt den Schauspielern jetzt ein? Welche Reaktion wird dieser Tat folgen? Was plant die andere Partei? So wird das Werk auch zu einem Krimi, ähnlich den Büchern aus der Reihe »Die drei ???«.

Gleichzeitig ist es ein aufklärerisches Buch, eine Art Handbuch über die Arbeit der Geheimdienste und der Polizei, über Observation und Überwachung, Handyortung und Datensicherheit. Der politisch aktive Leser erhält Anregungen, worauf er dabei achten sollte, ohne dass die Lektüre technisch wird.

Die Schulversammlung, in der Schülerinnen und Schüler unterschiedlicher politischer Spektren zusammenkommen und diskutieren, repräsentiert die unterschiedlichen Auffassungen von Demokratie. Die Beschreibung dieser Versammlung erklärt auch, warum man heute sagt, Faschismus sei keine Meinung, sondern ein Verbrechen.

Damit diese Vermittlung und die Erzählung als Ganzes möglichst kompakt wirken, werden die Figuren teilweise überzeichnet. Sie stehen exemplarisch für eine politische Strömung und spiegeln kompakt die politische Realität wider. Außerdem haben wir es mit Menschen zu tun, die in der Diskussion teilweise hochpolitisch sind, Klarheit und Entschlossenheit zum Ausdruck bringen, aber auch ihre inneren Widersprüche zeigen, wie die Mutter, die hart auftritt und plötzlich anders reagiert, wenn sie ihre Tochter in Gefahr sieht. Gleiches gilt für die ängstliche Schülerin, die durch ihr Verhalten Handlungen gefährdet und trotz der großen Geduld ihrer Freunde nichts zu lernen scheint und sich über alles Gedanken macht.

Der Roman greift Themen auf, mit denen sich junge Aktivist*innen auseinandersetzen: Es geht um Schulunterricht und Lehrer*innen, Homosexualität und Prostitution, Bündnisarbeit und politische Organisation und unterschiedliche Politikformen von jungen und alten Linken. Dabei geht es auch um Blockaden von Nazi-Aufmärschen und staatliche Anschwätzereien, Gerichtsverfahren und Figuren, die an echte Nazi-Anwälte erinnern – und natürlich darf die obligatorische Liebesgeschichte nicht fehlen. Irgendwann reflektieren die Hauptfiguren selbst die dichte Erzählung des Romans und erkennen, dass in nur wenigen Wochen der politischen Auseinandersetzung mit den Nazis einiges Neues entstanden ist und sich vieles verändert hat.

Viele Geschichten erinnern an Politisierungsprozesse oder politische Alltagspraxis: Eine Gruppe initiiert ein Treffen und bereitet es vor. Dann merkt sie schnell, dass die Gekommenen zwar individuell wichtig sind, sich aber keiner so intensiv damit auseinandergesetzt hat wie die Vorbereitungsgruppe. Dementsprechend das erste Treffen mit diversen Wortbeiträgen, aber ohne roten Faden und etwas chaotisch. Insgesamt kommt wenig Inspiration von den Eingeladenen. Aber man lernt daraus und fasst zusammen: »Natürlich war es ein bisschen inszeniert, aber immer noch echt. Wir haben nur den Anfang gemacht. Der Rest kam mit allen zusammen. Manchmal muss man einen Schubs geben. Wir haben einen gewissen Einfluss darauf, was als nächstes passiert, aber wir können es nicht im Voraus bestimmen.«

In Dialogen oder intellektuellen Monologen werden die widersprüchlichen Punkte in Rede und Gegenrede immer wieder berücksichtigt. Auch die Gespräche der linken Gymnasiasten vermitteln dem Leser Theorien zum Faschismus und erklären, dass Antifaschisten – im Gegensatz zu Faschisten – für eine bessere Welt für alle arbeiten und bei ihren Angriffen auf Nazis keine tödlichen Waffen einsetzen.

Die Antifaschistische Aktion wurde vor 90 Jahren ins Leben gerufen. Antifaschismus gilt bis heute als wichtiges linkes Thema der „alten Schule“. Die »alte Schule« blitzt im Roman auch auf, wenn ein nicht mehr zeitgemäßer Begriff wie »fremdenfeindlich« oder »Glühbirne« fällt oder wenn brutale NS-Gewalt und sexualisierte Gewalt ohne Vorwarnung beschrieben werden.

Ebenso ist die Publikationsform als Fortsetzungsroman wie in Zeitungen der 80er Jahre Old School. Doch schon die ersten Zeilen der Publikation holen die Geschichte in die Gegenwart: Das Buch widmet sich den Antifaschisten um Lina E., die seit über zwei Jahren im Gefängnis sitzt und derzeit vom Höheren Gericht wegen Übergriffen auf Nazis angeklagt ist Landgericht Dresden.

In den 1990er Jahren begannen sich nach Geschlechtern getrennte antifaschistische Strukturen zu organisieren und es entstanden autonome Frauen- und Männergruppen. Dieser Konflikt zeigt sich in einzelnen Äußerungen der Studierenden zu männlichem Dominanzverhalten und Individualismus. Auch der unreflektierte Gebrauch mancher Worte, den man einem Zehntklässler noch verzeihen kann, wird die Romanfiguren in ein paar Jahren in heftige Auseinandersetzungen und Auseinandersetzungen zwischen FLINTA*, Transmenschen, BiPocs und weißen Cis-Männern führen. Wetten, dass es in einer Fortsetzung des Romans mindestens FLINTA* und männliche Vollversammlungen geben wird?

Doch bevor ein zweiter Teil erscheint, werden die über 50 Kapitel bis Ende 2023 vollständig veröffentlicht. So lange müssen die interessierten Leser auf das Ende warten – wenn sich kein Verlag findet, der die ganze Geschichte vorher als Buch veröffentlicht .

Horst Schöppner: »Dagegen halten wir zusammen.« Erscheint wöchentlich bei autonomie-magazin.org.