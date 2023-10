Wieder einmal versammeln sich Dutzende Menschen auf Berliner Straßen, um den Angriff der Hamas auf Israel zu feiern. Die Polizei griff mit einem Großaufgebot ein, es kam zu Flaschenwürfen und Festnahmen. Auch an den Schulen der Hauptstadt bleibt die Stimmung angespannt.

In Berlin sind bis zu 400 Polizisten im Einsatz, um Versammlungen zu stoppen, die den Terrorismus gegen Israel befürworten. Der Fokus lag erneut auf dem Bezirk Neukölln: Nach Angaben der Polizei versammelten sich am Nachmittag etwa 100 bis 150 Menschen auf der Straße in der Sonnenallee. Ein Reporter der Deutschen Presse-Agentur berichtete von einer aufgeheizten Stimmung. Eine Polizeisprecherin sagte, es sei Pyrotechnik gezündet worden. Es kam zu einem Flaschenwurf und drei Festnahmen.

Ein Großaufgebot der Polizei war vor Ort und sperrte eine Kreuzung mit Absperrband ab. Die Einsatzkräfte trugen Schutzkleidung und Helme. Das pro-palästinensische Netzwerk Samidoun veröffentlichte ein Video, auf dem Menschen zu sehen sind, die palästinensische Flaggen schwenken. Vertreter des Vereins feierten den Anschlag am vergangenen Wochenende mit der Verteilung von Süßigkeiten.

Gefahr in Schulen

Auch an den Berliner Schulen bleibt die Stimmung angespannt. Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch machte die Schulen darauf aufmerksam, dass die Rechtslage nach den Hamas-Angriffen auf Israel ein Verbot palästinensischer Schals und anderer Symbole erlaube. „Jedes demonstrative Verhalten oder jede Meinungsäußerung, die als Befürwortung oder Billigung der Angriffe gegen Israel oder als Unterstützung der sie ausführenden Terrororganisationen wie Hamas oder Hisbollah verstanden werden kann, stellt in der aktuellen Situation eine Bedrohung für den Schulfrieden dar und ist verboten.“ “, sagte der Bildungssenator in einem Schreiben an die Schulleitung.

Am Montag kam es auch an einer Schule in Neukölln zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung, nachdem ein Lehrer einem Schüler das Tragen einer Palästina-Flagge und eines palästinensischen Schals verbieten wollte. An diesem Freitag blieben viele jüdische Kinder zu Hause, wie Günther-Wünsch auf der Kultusministerkonferenz berichtete. „Ja, mir ist bekannt, dass in einigen jüdischen Einrichtungen heute – sowohl in Kitas als auch in Schulen – Familien ihre Kinder und Jugendlichen in Absprache mit der Schulleitung nicht zur Schule gebracht haben.“

Israelische Flagge im Rathaus in Brand gesteckt

Nach Rückmeldungen aus Schulen war die Entscheidung der Eltern eine Reaktion auf den Gewaltaufruf der Hamas und die Angst vor dem Freitagsgebet. Die islamistische Palästinenserorganisation rief an diesem Freitag weltweit zur Gewalt gegen jüdische Institutionen auf. Nach übereinstimmenden Informationen des „Tagesspiegels“ und der „BZ“ berichteten zwei Lehrer jüdischer Schulen in Berlin, dass die Schulen fast leer seien.

Am Rathaus im Bezirk Reinickendorf wurde eine Israel-Flagge in Brand gesteckt. Zudem wurden geplante palästinensische Demonstrationen in mehreren Städten verboten – wegen Sicherheitsbedenken, möglicher antisemitischer Äußerungen oder Gewaltverherrlichung.