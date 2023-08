Verfolgen Sie Live-Updates, wenn Donald Trump am Donnerstag vor einem Bundesgericht erscheint, nachdem er vom Justizministerium wegen seiner Bemühungen, die Ergebnisse der Präsidentschaftswahl 2020 zu kippen, angeklagt wurde. Es ist das dritte Strafverfahren gegen den ehemaligen Präsidenten, der versucht, das Weiße Haus zurückzuerobern.

OFFIZIERE, DIE DAS KAPITOL BEI DER TRUMP-ANHÖRUNG VERTEIDIGTEN

Drei Polizisten, die am 6. Januar 2021 das US-Kapitol gegen gewalttätige Randalierer verteidigten, sind am Donnerstag im Gerichtssaal zur Anhörung von Donald Trump.

Daniel Hodges und AquilinoGonnell wurden verletzt und Harry Dunn wurde von gewalttätigen Demonstranten verfolgt. Hodges war Polizist im District of Columbia, und Dunn und Gonnell arbeiteten für die Polizei des US-Kapitols, deren Aufgabe es war, das Kapitol und die darin befindlichen Gesetzgeber zu schützen.

„Alles, was ich vom ersten Tag an gewollt habe, ist Rechenschaftspflicht“, sagte Dunn in einer Erklärung, die sein Anwalt veröffentlichte, nachdem er vor das Bundesgericht in Washington, D.C. gegangen war

Trump erscheint vor einem Bundesrichter, um sich dem Vorwurf zu ergeben, er habe geplant, seine Wahlniederlage im Jahr 2020 rückgängig zu machen.

Sonderermittler Jack Smith betrat den Gerichtssaal, kurz nachdem die Beamten im Inneren gesehen wurden.

ANKUNFT IM BUNDESGERICHT

Trump ist vor dem Bundesgericht in Washington eingetroffen, um sich den Behörden zu stellen und ihm vorzuwerfen, er habe geplant, seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 rückgängig zu machen.

Trumps Wagenkolonne bahnte sich mit Lichtern und Sirenen ihren Weg durch die überfüllten Straßen von D.C. – eine Reise, die wieder einmal durch flächendeckende Kabelabdeckung dokumentiert wurde – und Schaulustige flankierten die Straßen, als der ehemalige Präsident am Gerichtsgebäude ankam.

Der erste Spitzenkandidat für die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Jahr 2024 wird vor einem Richter erscheinen, unter anderem wegen Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten. Das Gerichtsgebäude liegt in Sichtweite des US-Kapitols, das seine Anhänger am 6. Januar 2021 angegriffen hatten, um den Kongress daran zu hindern, den Wahlsieg des Demokraten Joe Biden zu bestätigen.

Es ist das dritte Strafverfahren gegen Trump in diesem Jahr, aber das erste, in dem versucht wird, ihn strafrechtlich für seine Bemühungen, in den Wochen zwischen seiner Wahlniederlage und dem Angriff auf das Kapitol, der die Welt verblüffte, als er sich live im Fernsehen abspielte, an der Macht zu halten, zur Verantwortung zu ziehen.

Trump sagte, er habe nichts falsch gemacht und beschuldigte den Sonderermittler Jack Smith, er habe versucht, seine Chancen auf eine Rückkehr ins Weiße Haus im Jahr 2024 zu vereiteln.

Im Raum Washington gelandet

Trumps Flugzeug ist in der Gegend von Washington gelandet, bevor er sich auf den Weg zum Gerichtsgebäude macht, um sich den Behörden zu stellen und sich einem Richter wegen Bundesanklage wegen angeblicher Verschwörung zur Aufhebung seiner Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 zu stellen

Trump wird voraussichtlich am Donnerstag zum ersten Mal vor einem Richter erscheinen, zwei Tage nachdem er in dem von Sonderermittler Jack Smith angestrengten Fall angeklagt wurde.

Trump hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Bevor er loslegte, nutzte Trump die sozialen Medien, um den Fall erneut als politisch motiviert zu kritisieren und seine unbegründete Behauptung zu wiederholen, dass die Wahl 2020 „krumm“ gewesen sei.

AUF DEM WEG NACH WASHINGTON

Trumps Flugzeug ist nach Washington geflogen, bevor der frühere Präsident vor Gericht erscheinen wird, weil er Anklagen im Zusammenhang mit den Ermittlungen des Sonderermittlers Jack Smith zu den Bemühungen, die Wahl 2020 zu kippen, erhebt.

Trump verließ am Donnerstagnachmittag in Anzug und roter Krawatte seinen Club in Bedminster, New Jersey, bestieg ein Privatflugzeug und flog in die Hauptstadt des Landes.

Es wird erwartet, dass Trump vor einem Bundesrichter wegen Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten erscheint.

In der am Dienstag veröffentlichten Anklageschrift wird Trump beschuldigt, sich dreist mit Verbündeten verschworen zu haben, um Unwahrheiten zu verbreiten und Pläne auszuhecken, um seine Wahlniederlage gegen Präsident Joe Biden wiedergutzumachen.

Trump hat alle Vorwürfe zurückgewiesen. Bevor er loslegte, nutzte Trump die sozialen Medien, um den Fall erneut als politisch motiviert zu kritisieren und seine unbegründete Behauptung zu wiederholen, dass die Wahl 2020 „krumm“ gewesen sei.

Die Strafverfolgungsbehörden haben im Vorfeld von Trumps Auftritt die Sicherheit im Bundesgericht in Washington erhöht und die Gegend zu Fuß, mit dem Fahrrad und mit dem Auto patrouilliert.

Das Gerichtsgebäude liegt weniger als eine Meile vom US-Kapitol entfernt, wo Trumps Anhänger Fenster einschlugen, die Polizei angriffen und in die Kammern des Repräsentantenhauses und des Senats strömten, um die Bestätigung des Kongresses über Bidens Sieg am 6. Januar 2021 zu verhindern.

Verlässt Bedminster

Trump hat seinen Club in Bedminster, New Jersey, verlassen, um nach Washington zu reisen, wo er sich einem Richter wegen Bundesverschwörungsvorwürfen stellen muss, der dem ehemaligen Präsidenten vorwirft, sich verschworen zu haben, um die Wahl 2020 zu untergraben.

Trump wird mit einem Privatflugzeug nach Washington fliegen, wo er sich voraussichtlich den Behörden stellen und später am Donnerstag zum ersten Mal vor einem Bundesgericht in dem Fall erscheinen wird, der sich aus den Ermittlungen des Sonderermittlers Jack Smith zu Trumps Bemühungen ergibt, an der Macht zu bleiben, nachdem er gegen Präsident Joe verloren hatte Biden.

Trump bestritt jegliches Fehlverhalten und kritisierte den Fall – und zwei weitere, mit denen er konfrontiert ist – als einen Versuch, seinem Präsidentschaftswahlkampf 2024 zu schaden.

Trump wird im selben Gerichtsgebäude erscheinen, in dem mehr als 1.000 seiner Anhänger, angefeuert durch seine falschen Behauptungen des Wahlbetrugs, wegen Bundesverbrechen im Zusammenhang mit den Unruhen im US-Kapitol am 6. Januar 2021 angeklagt wurden.

Trump wird Verschwörung zum Betrug an den Vereinigten Staaten, Verschwörung zur Behinderung eines offiziellen Verfahrens und Behinderung eines offiziellen Verfahrens vorgeworfen. Ihm wird auch vorgeworfen, gegen ein Bürgerrechtsgesetz aus der Zeit nach dem Bürgerkrieg verstoßen zu haben, das eine Verschwörung zum Eingriff in die in der Verfassung garantierten Rechte verbietet – in diesem Fall das Wahlrecht und die Auszählung der eigenen Stimme.

ERHÖHTE GERICHTSSICHERHEIT

Die Behörden verschärfen die Sicherheitsvorkehrungen im Bundesgericht in Washington, nur wenige Stunden bevor Trump sich ergeben und sich einem Richter wegen Verbrechensvorwürfen stellen muss, der ihn beschuldigt, versucht zu haben, seine Niederlage bei der Präsidentschaftswahl 2020 wiedergutzumachen.

Dutzende Polizisten und Fahrzeuge waren am Donnerstagmorgen in der Nähe des Gerichtsgebäudes stationiert, wo Trump voraussichtlich wegen Verschwörung zum Betrug der Vereinigten Staaten und Behinderung des Kongresses vor Gericht erscheinen wird.

Die Polizei errichtete in der Nähe des Gerichtsgebäudes Metallbarrikaden, um die Bewegung einzuschränken, und die Polizei patrouillierte mit dem Auto, dem Fahrrad und zu Fuß in der Gegend.

Es ist das dritte Mal in diesem Jahr, dass sich der Spitzenkandidat der republikanischen Präsidentschaftsvorwahlen Anfang 2024 vor Gericht wegen einer Strafanzeige verantworten muss.

Es kommt fast zwei Monate, nachdem Trump sich in Dutzenden von Bundesverbrechen auf nicht schuldig bekannte und ihm vorwarf, geheime Dokumente zu horten und die Bemühungen der Regierung, sie wiederzubekommen, vereitelt zu haben.

