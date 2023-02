Dreamstime, die weltweit größte Stock-Foto-Community, gab heute bekannt, dass sie nur 200 Millionen gesammelt hat

Dreamstime erreicht 200 Millionen Online-Dateien und 1 Million Mitwirkende. Um diese beiden wichtigen Meilensteine ​​zu feiern, startet die Agentur eine Reihe von Foto- und Blog-Wettbewerben mit Preisen im Wert von 36.000 US-Dollar.

Nehmen Sie teil und konzentrieren Sie sich auf die besten Stock-Fotos, Illustrationen, Filmmaterial und Musik. Registrierte Mitglieder können ihre Geschichten über die Arbeit mit Dreamstime-Medien teilen und an einem Blog-Wettbewerb teilnehmen. Zu den weiteren feierlichen Belohnungen gehören ein ermäßigter Plan für 200 Downloads und ein spezieller #LoveDreamstime-Valentinstag, an dem alle Mitwirkenden 100 % der Lizenzgebühren aus ihren Verkäufen erhalten.

Im Rahmen seiner Mission, die Stock-Foto-Branche zu verbessern und auszubauen, hat das Unternehmen in den letzten Jahren mehrere KI-gestützte Funktionen veröffentlicht: PhotoEye, ein Dienst, der Bildfilter, Urheberrechtserkennung, intelligentes Zuschneiden und Skalierbarkeit bietet, um die Suchergebnisse für Unternehmen zu verbessern und ihre… Verbessern Sie Kunden, Lokalisierungssuchkriterien, die regional gemischte Ergebnisse beinhalten, um die Vielfalt und Sichtbarkeit lokaler Inhalte zu erhöhen, und LicenseGuard, ein Tool, das die potenziell nicht lizenzierte Verwendung von visuellen Inhalten online überwacht und kennzeichnet. Im Dezember 2022 kündigte Dreamstime an, KI-generierte Inhalte zu akzeptieren, und arbeitet daran, den derzeit dreizehn internationalen Versionen der Website weitere Sprachen hinzuzufügen.

„Wir sind stolz darauf, seit über 20 Jahren in der Branche tätig zu sein und uns von Filmscans zu DSLRs und KI-generierten Inhalten, von Hunderten von Fotografen zu den heutigen Millionen Erstellern von Bild- und Toninhalten weltweit entwickelt zu haben. Wir sehen ein immenses Potenzial für die kreative Entwicklung; Diese Meilensteine ​​sind ein Ansporn, die nächste Schwelle zu überschreiten. Wir sind unserer Community dankbar, dass sie uns auf unserer bisherigen Reise begleitet hat, und wir freuen uns auf unsere nächsten gemeinsamen Abenteuer“, sagt Serban Enache, CEO von Dreamstime.

Mit dem Ziel, sich stärker an sozialen, Bildungs- und Umweltkampagnen zu beteiligen, hat Dreamstime auch Programme zur Unterstützung von Wohltätigkeitsorganisationen (einschließlich der WHO, Ärzte ohne Grenzen und ukrainischer Flüchtlingsorganisationen) gestartet und bietet NGOs, Lehrern und Schülern kostenlose Abonnements an.

