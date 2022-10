Draymond Green: Der Star der Golden State Warriors muss nach einer Auseinandersetzung mit Teamkollege Jordan Poole mit internen Disziplinarmaßnahmen rechnen

CNN

Der Stürmer der Golden State Warriors, Draymond Green, war am Mittwoch in eine Auseinandersetzung im Training mit seinem Teamkollegen Jordan Poole verwickelt, wie Teampräsident Bob Myers bestätigte.

Myers sagte Reportern, dass Berichte über eine Auseinandersetzung zwischen den beiden „genau“ seien und dass es beiden gut gehe.

„Es ist die NBA, es ist Profisport, diese Dinge passieren. Niemand mag es. Wir dulden es nicht, aber es ist passiert“, sagte Myers.

Myers sagte, Green habe sich am Donnerstag beim Team entschuldigt und dass jede Bestrafung intern gehandhabt werde. Green trainierte nicht mit dem Team, nachdem er sich entschuldigt hatte, und ging nach Hause. Er wird voraussichtlich am Samstag ins Training zurückkehren.

„Es ist bedauerlich, ich werde es nicht leugnen“, fügte Myers hinzu. „Es wird einige Zeit dauern, bis wir durchkommen, aber wir werden es durchziehen und vorwärts gehen. Ich bin zuversichtlich, dass wir das schaffen werden.“

Laut einem Bericht von The Athletic kamen Green und Poole „Brust an Brust“, wobei beide Spieler sich gegenseitig drückten und schubsten, bevor Green den 23-jährigen Guard Poole „gewaltsam“ schlug.

Auf die Frage, ob er erwartet, dass Green irgendwelche Spiele verpasst, antwortete Myers: “Ich glaube nicht, dass es an diesem Punkt so ist.”

Green und Poole haben beide dazu beigetragen, die Warriors in der vergangenen Saison zur siebten Meisterschaft der Franchise zu führen.

Auf die Frage nach dem Vorfall am Donnerstag sagte Steph Curry, der als eine der wichtigsten Führungspersönlichkeiten in diesem Warriors-Team identifiziert wurde: „Es gibt viel Vertrauen in die Struktur unseres Teams, wer wir sind, wer diese beiden Jungs sind und wie wir sie kennen wie wir das überstehen und weiterhin großartigen Basketball spielen werden.

„Persönliche Dynamiken und Dinge werden sich von selbst erarbeiten, und das ist alles wieder Teil der Kultur, die wir hier aufgebaut haben.“

Die Warriors werden ihre reguläre Saison am 18. Oktober zu Hause gegen die Los Angeles Lakers ausklingen lassen.