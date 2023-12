Drastische vervolgstappen op het Ausraster van SGE-Star

De SGE-Spieler was die zenuwen volledig kwijt. Afbeelding: dpa / Arne Dedert

Vanwege onredelijke Schiri-Entscheidungen, oneerlijke overtredingen of wegen schlechter Leistungen: Ausraster hoorde zum Fußball wie die Fans ins Stadion. Maar als het veld zijn zenuwen verliest, zou het helemaal niet verbazen.

Tot ziens Kristijan Jakic. De SGE-Star speelt met PAOK FC in Donnerstagabend, dus direct in Kragen. Nun muss auch der Kroate met drastische vervolgstappen.

Eintracht Frankfurt: Der SGE-Spieler rastete komplett aus

Eigendom van Kristijan Jakić, lange tijd van het jaar voor alles. Deze tijden zijn slechts een kwestie van tijd. Er is een bedreiging ontstaan ​​voor hun Edelreservisten bei der Eintracht Frankfurt. Terwijl het Gruppenspiel van SGE tegen PAOK Saloniki (1:2) in de Conference League kam der Kroate nur deshalb zum Einsatz was, bezocht Ellyes Skhiri hatte en dieser deshalb den Platz moet.

Eén kans voor Jakic.

Wil je echter meer informatie, dan valt nog te bezien dat er vanaf het begin een fader te zien is. Er is een binnenhelft van twee minuten van Doppel-Gelb und flog vom Platz, met een helder kader op de Platz voor onmooie beelden. Omdat de Kroaten de zenuwen kwijt zijn, zijn ze toch naar de Schiri Sylwestrzak in Polen gekomen, hun assistenten zijn welkom geheten. Zelfs het Eintracht-Collegen kon daar niet blijven.

Als er naar de Platz zou gaan, zou er een complete band van de TV-Kamera direct op de Platz zijn en vervolgens naar de veertien functionarissen op de Spielfeldrand zu marcheren. In de tussentijd zul je blij zijn met de resultaten, die sportdirecteur Timmo Hardung voor de huidige Mittelfeld-Star-levering in de cabine zal verzorgen. Ook legde co-trainer Stefan Buck de situatie uit. De 26-jarigen ontnamen Ort des Geschehens het nachtspel.

SGE: Jakićs Ausraster zal dit voorbeeld volgen

Sport-Vorstand Krösche zegt hierover op het Ausraster: „Er is een emotionele speler, maar er is geen manier om de show te zien.“ Dafür zit nu vol consequenties. Welche, darüber houdt zichzelf Krösche aber gedekt. „Darüber, waren we beredeneerd“, stond er. Wie ‚Bild‘ rapporteert, krijgt geen geldboete. Denn: Der Spieler heeft een beslissing genomen en is schuldig aan de gesamtenmanschap.

Er zal in de toekomst nog een langere UEFA-Sperre blijven bestaan. Aber: Als je het niet weet, is er geen informatie meer over de nominatie voor de volgende ronde van de Conference League.

Eintracht Frankfurt: Frust bij SGE-Star aktuell groß

Maar was Liess Jakić zo verdwaald in zijn Fassung? Dafür durft meer groene jaren te hebben. Omdat we in onze omgeving wonen, zijn we tijdens onze transities graag bij elkaar in onze Mannschaft. Volgens voormalig coach Oliver Glasner stond er de hele herfst nog een man: Er heerst altijd een gevoel van voldoening, zowel bij de interne en externe verdediging als bij het verdedigende centrum. In 36 uitvoeringen zit een glas van 2266 minuten voor een einsatz.

Het hele ding is jouw leven. Unter Dino Toppmöller kan zijn werk doen bij de Europameester in de zomer op de Kippe Stehen. Er waren geen twee van deze landenspeelreizen, maar ze konden ook voor een enkele plek in de Kroatische context worden gebruikt. Der Frust durfde zich ook sterk te uiten door Jakić.

De SGE würde Jakić werd gelast

Aktuell wird Jakićs Marktwert auf zijn Euro geschätzt, in Summer 2021 hatte Eintracht Frankfurt noch 3.5 Millionen nach Zagreb überwiesen. Iedereen die verslag doet van „Sport 1“ is een echte man in Frankfurt en geen vaste speler. Dit bericht volgt de actuele sportvoorwaarden van Markus Krösche, maar zal in de winter wel te lezen zijn. Vorausgesetzt, es gibt ein eigent zich Angebot toe. Dit zal het geval zijn met de volgende Europa League-helden in het Hessische kader. Beim historische Eintracht-Lauf zum Sieg staat in zehn der 13 Spiele in der Startelf.