Dramatische Szenen in Paris: Sänger Mikaben stirbt während eines Auftritts

Bei einem Konzert in Paris bricht der haitianische Musiker Mikaben vor seinen Fans plötzlich zusammen. Alle Rettungsversuche scheitern. Der 41-Jährige hinterlässt eine schwangere Frau.

Der haitianische Sänger Mikaben starb mitten in einem Konzert in Paris. Der 41-Jährige sei in der Nacht zum Samstag auf der Bühne der Accor Arena im Osten von Paris zusammengebrochen und trotz der Bemühungen der Rettungskräfte gestorben, teilte der Konzertveranstalter auf Twitter mit. In Online-Netzwerken veröffentlichte Videos zeigten, wie der Sänger plötzlich seinen Auftritt unterbrach und auf dem Weg von der Bühne vor dem geschockten Publikum zusammenbrach.

Mikaben, der mit bürgerlichem Namen Michael Benjamin heißt, trat in Paris zusammen mit der haitianischen Band Carimi auf. Seine schwangere Frau Vanessa sagte, sie habe „ihre andere Hälfte verloren“ und sei „sprachlos“. Der haitianische Premierminister Ariel Henry twitterte, er sei „schockiert über den plötzlichen Tod eines jungen und sehr talentierten Künstlers“.

Der in Haiti geborene Rapper Wyclef Jean nannte Mikaben in einem Interview mit The Miami Herald „einen der einflussreichsten und inspirierendsten jungen Künstler unserer Generation“. Mikaben, Sohn des bekannten Sängers Lionel Benjamin, wurde 1981 in der haitianischen Hauptstadt Port-au-Prince geboren und war unter anderem als Sänger und Produzent tätig. Er trat bei mehreren Hits der Band Carimi auf, darunter „Baby I Missed You“ und „Fanm sa Move“.