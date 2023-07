Dramatische Pleite nach hoher Führung: Die Sea Devils haben einen Tag zum Vergessen

Auch in dieser ELF-Saison bleibt es ein Auf und Ab für die Hamburg Sea Devils. Am Sonntag war es erneut einer der „Abs“, bei Frankfurt Galaxy setzte es eine 14:17-Niederlage (7:0, 7:0, 0:14, 0:3). Eines, das nicht nur wegen seines möglicherweise entscheidenden Charakters besonders schmerzhaft ist.

Die Hamburger starteten glänzend in die ersten beiden Viertel und erspielten sich durch zwei frühe Touchdowns eine 14:0-Führung. In der zweiten Halbzeit spielten die Seeteufeln allerdings nicht allzu sehr offensiv.

Sea Devils: Kostet Niederlage gegen Frankfurt Galaxy die ELF-Playoffs?

Doch die Niederlage war in dreifacher Hinsicht bitter. Zunächst einmal in seiner Formation: Nachdem Frankfurt im dritten Viertel 14:14 stand, weil die Hamburger Abwehr gewohnt stark agierte, aber nicht alles abwehren konnte, brachte erst ein Field Goal in sprichwörtlich letzter Sekunde den Sieg.

Darüber hinaus erlitten die Seeteufel mit Preston Haire und Simon Homadi zwei schwere Verletzungen. „Alles lief gegen uns. „Eine sehr schwierige Situation“, sagte Ersatz-Quarterback Moritz Maack nach dem Spiel. Dennoch habe man „versucht, weiter zu kämpfen“. Am Ende ohne Gewinn.

Auch beim Blick auf die Tabelle schmerzt die Pleite. Es war bereits der vierte an den ersten sieben Spieltagen. Damit liegt die Teilnahme an den ELF-Playoffs vorerst in weiter Ferne.