Endlich ein Aufatmen nach einer Horrorzeit!

Claus Reitmaier (60) stand in der Bundesliga 335 Mal zwischen den Pfosten, davon in der Saison 2003/04 sechsmal für Borussia Mönchengladbach. Zuletzt gab es in den Medien dramatische Schlagzeilen über den früheren Borussen-Profi. Doch nun ist der Schrecken vorbei.

Ehemaliger Gladbach-Profi: „Die Kinder sind in Sicherheit“

Claus Reitmaier kann seine Kinder endlich wieder in die Arme schließen. Mehr als eineinhalb Jahre hatte der ehemalige Bundesliga-Torwart nichts von seinen Töchtern gehört.

Seine ehemalige Lebensgefährtin tauchte im Januar 2023 entgegen der Sorgerechtsvereinbarung gemeinsam mit ihnen unter. Gegen sie lag bereits seit August ein Haftbefehl vor.

Doch am Freitag (20. September 2024) stellte sie sich der Polizei. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft Mönchengladbach öffentlich machten, ging es den Kindern gut und ihr Aufenthaltsort sei bekannt. Und so konnte Reitmaier sie erstmals seit 616 Tagen wiedersehen.

Auf Instagram gab der überglückliche Vater Entwarnung: „Hallo, es ist geschafft, alle Suchanzeigen können gelöscht werden. Bitte alle runternehmen, die Kinder sind in Sicherheit. Gott sei Dank. Danke für eure Unterstützung.“

„Ich bin überglücklich, dass ich heute nach 616 Tagen meine Kinder wiedersehen konnte“, sagte der 60-Jährige gegenüber Bild. „Die Kinder sind gerettet. Ich hoffe, dass jetzt alles gut wird.“

Claus Reitmaier bei einem Benefizspiel am 08.06.2024 in Krefeld. Bildrechte: IMAGO/DeFodi

Monatelang hatte die Polizei in enger Zusammenarbeit mit den Ländern nach der Frau gesucht – ohne Erfolg. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte der Aufenthaltsort der 35-Jährigen nicht ermittelt werden.

Was mit der Frau passiert, ist noch unklar. Der internationale Haftbefehl wurde aufgehoben, nachdem Reitmaiers Ex sich gestellt hatte. Doch nun beginnt für den Ex-Gladbach-Spieler eine neue, schöne Zeit – mit seinen Kindern an seiner Seite.