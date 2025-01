Das Happel -Stadion war reserviert und der Tourplan seit Wochen herumgeschraubt. Aber jetzt, wie ein Insider zeigt, ist alles vorbei: „Die geplante europäische Tour durch die Rolling Stones wird abgesagt!“

„Die europäische Tour der Rolling Stones für diesen Sommer wird nicht wie geplant stattfinden. Die Tour wurde abgesagt, weitere Nachrichten sind derzeit nicht verfügbar. Die immer top-informierte Fan-Seite Iorr.org zittert jetzt Millionen von Rockfans: Die Tour durch die zwischen Mai und Juli geplanten Rollsteine ​​mit mindestens 14 Konzerten in den größten Stadien in Europa. Leider wird es kein Unter dem Motto geben „Hackney Diamonds 2025“! Dies erwartet auch das geplante Wiener Konzert im Happel Stadium!

© Zeidler ×



© Iorr.org ×



© Rollingstones.com ×



„Wir sehen uns im Jahr 2025!“ Die Steine ​​schrieben immer noch in ihrer Weihnachtskarte für Newsletter -Abonnenten und bestätigten somit die Tourvorbereitungen. Am 22. Januar hitzten die Tour -Gerüchte weiter mit einem alten Foto vor dem Hochbahlbrunnen in Wiener Schwarzenbergplatz. Aber jetzt ist alles vorbei: „Die Tour wurde abgesagt“, sagt Iorr.org und liefert auch andere Insider -Informationen hatte die Ankündigung geplant. „

© Zeidler ×



Durch die kurzfristige Stornierung nach intensiver Planung befürchten die Fans jetzt das Schlimmste: Sind die Steine ​​keine Touren mehr? Oder gibt es noch eine grobe Krankheit? Von Mick Jagger (81), Keith Richards (81) und Ron Wood (77) wird es keine Antwort so schnell geben: „Die Rolling Stones haben die Tour nie offiziell angekündigt, daher wollen sie diese Angelegenheit nicht kommentieren“, also Orr .org.