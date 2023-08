19. August 2023 um 22:53 Update: 9 Minuten fertig

Der Dutch Athletics Course ist am ersten Tag der WK in Boedapest mit zwei Valpartijen-Nog-Zone-Medaillen unterwegs. Zuerst Sifan Hassan auf dem letzten Meter des 10-Kilometer-Laufs und dann rund um Femke Bol vlak zum Ziel der 4×400-Meter-Mixetappe im Val.

Sowel Bol als Hassan am letzten Tag dem Gold des Silbers entkommen war, aber er hatte zwei seltsame Dinge getan.

Der vorherige Hassan-Pakt im letzten Jahr war das Ende des Tages und es war nicht möglich, ihn zu Ende zu bringen. Der Äthiopier Gudaf Tsegay schien wirklich stärker zu sein, als Hassan ihm die Stirn bot.

Als 20 Meter vor dem Ziel die beiden Loopster in Kontakt miteinander kamen, trat Hassan an und ging hart zu Boden. Tsegay bleef overad en pakte het gold.

Hassan verwandelt sich im Ziel als Elf

Der gewohnheitsmäßige Hassan erreichte eine Zeit von 31,53,35 Minuten und ging knapp über das Ziel. Letesenbet Gidey (Tweede) und Ejgayehu Taye (Derde) schafften es, das äthiopische Podium komplett zu machen.

Hassan Greep Door de Val neben Haar derde Welttitel. Am Ende des Weltkriegs in Doha vor vier Jahren lieferte Hassan ein Paket von 10.000 und 1.500 Metern aus. Ze stimuliert derzeit olympische Wettkämpfe über 10.000 und 5.000 Meter.

Mit diesem WK kommt Hassan nun auch aus 5.000 und aus 1.500 Metern zum Einsatz. Auf beiden Seiten liegen die Toten der Kanshebbers.

Sifan Hassan hielt ein Haar fest, ein Wunder, das ihnen bevorstand. Foto: Getty Images

Auch Drama op 4×400 Meter gemischt

Eine Minute des Funkelns auf dem Val van Hassan verlief dramatisch und auch für die Niederlande auf dem 4×400-Meter-Mixed-Lauf.

Die Niederlande und die Vereinigten Staaten lieferten sich in der Slot-Phase ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Das Gold des Silberlauchs von Bol ist in sicheren Händen, aber das Finish ist in Ordnung. Bol Stone war bald geöffnet und kam dann über das Ziel. Er hatte wirklich keine Bronchien auf dem Kopf, weil er noch nie mehr Haare in seinen Haaren hatte.

Der Gewinner einer Medaille ist ein flinker Gegner für die Niederlande, der letztes Jahr bei der WK in Eugene Silber gewann. Destijds bestand aus Handlungen von Bol, Lieke Klaver, Liemarvin Bonevacia und Tony van Diepen. Laatstgenoemde ontbrak in Boedapest und wird von Isaya Klein Ikkink geleitet.

De val van Femke Bol. Foto: Getty Images

Bol heeft nog en kans op wereldtitel

Die Tür des Bol-Volkes aus den Vereinigten Staaten traf auf Gold. Der Amerikaner Alexis Holmes, der als Bol im Duell traf, brachte die Estafettestokje sehr gut ins Ziel. Das Silber ging an Groot-Brittannië. Tsjechië veroverde het brons.

Als der 23-jährige Bol zum ersten Mal vorstellig wurde, gab er ihm später noch eine Chance, eine neue WK zu gewinnen.

Die Amersfoortser werden als Top-Favoriten für den Weltmeistertitel über 400 Meter gekürt, alle müssen für das Finale auf dem Platz sein.