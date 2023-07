Tony Huidrom, ein in Toronto ansässiger Mediziner, besuchte einen Monat lang seine Familie im östlichen indischen Bundesstaat Manipur. Während dieser Zeit hatte er aufgrund von Internetausfällen keine Möglichkeit, seine Familie in Toronto zu kontaktieren.

„Als ich Manipur betrat, tappte ich sieben Tage lang im Dunkeln“, sagte er. Jetzt, da er wieder in Kanada ist, sagt Huidrom, dass er sich durchschlagen muss, um Kontakt zu seinem 90-jährigen Vater aufzunehmen, der immer noch in Indien ist.

Der dünn besiedelte Staat leidet unter ethnischer Gewalt, von der Zehntausende Menschen betroffen sind. Inmitten der anhaltenden Gewalt herrscht in Manipur weiterhin eine von der Regierung genehmigte Internet-Abschaltung, die seit mehr als einem Monat andauert, so dass Diaspora-Gemeinschaften in Kanada sich darum bemühen, ihre Familien zu Hause zu erreichen. Trotz teurer Auslandsgespräche ist das Internet für viele hier die einzige Möglichkeit, mit Freunden und Verwandten in Kontakt zu treten.

Die Regierung bezeichnet das Vorgehen gegen das Internet als eine Möglichkeit, Recht und Ordnung in der Region aufrechtzuerhalten. Ähnlich wie beim lang anhaltenden Internet-Blackout, der 2019 im von Indien kontrollierten Kaschmir stattfand . Experten sagen jedoch, dass die Verweigerung des Internetzugangs zu einer Standardtaktik der indischen Behörden geworden ist.

ANSEHEN | Polizei und Sicherheitskräfte patrouillieren in den Straßen von Manipur: Sicherheitskräfte patrouillieren inmitten der Gewalt in Manipur auf den Straßen Beamte im östlichen indischen Bundesstaat Manipur setzten Polizei- und Sicherheitskräfte ein, wie in diesem Video aus der Stadt Imphal am 14. Juni zu sehen ist, inmitten von Gewalt- und Brandstiftungsvorfällen, die bis Anfang Mai zurückreichen.

Huidroms Bruder arbeitet in einem Regierungsbüro in Indien, einem der wenigen Orte, an denen das Internet noch funktioniert. Huidrom ist sich des Zeitunterschieds von neuneinhalb Stunden bewusst und ruft jeden Tag im Büro seines Bruders an.

„Wenn ich die Sprechzeiten meines Bruders verpasse, kann ich nicht kommunizieren“, sagte er und bezeichnete den Schritt der Regierung, das Internet zu verbieten, als unmenschlich und inakzeptabel.

„Das ist die gröbste Form der Bestrafung der Öffentlichkeit und zeigt ihr offensichtliches Versagen, die Gewalt zu kontrollieren, und dies ist nicht das einzige Mal, dass wir so etwas erlebt haben“, sagte Huidrom.

Teil eines anhaltenden Trends

Manipur ist die jüngste Ergänzung einer langen Liste von Internetabschaltungen in Indien. Laut Access Now, einer Aufsichtsbehörde für Internet-Befürworter, liegt Indien fünf Jahre in Folge weltweit an der Spitze der jährlichen Zahl von Internet-Abschaltungen.

Seit 2018 hat Indien das Internet häufiger abgeschaltet als jedes andere Land der Welt. Einer Schätzung von Access Now zufolge war Indien für die meisten Stillstände im Jahr 2022 verantwortlich – mit 84 von 187 weltweiten Stillständen.

CBC News kontaktierte das indische Hochkommissariat in Ottawa bezüglich der Internetabschaltungen und deren Auswirkungen auf Menschen, die versuchen, Verwandte zu Hause zu erreichen, erhielt jedoch zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keinen Kommentar.

Mitglieder der All Assam Students‘ Union und der North East Students‘ Organization nehmen am 28. Juni an einer Mahnwache bei Kerzenlicht im Distrikt Guwahati teil. Die Mahnwache förderte die Wiederherstellung des Friedens inmitten der anhaltenden ethnischen Gewalt im nordöstlichen indischen Bundesstaat Manipur. (Biju Boro/AFP über Getty Images)

Das Stammhaus des in Vancouver lebenden Lienlaltheng Gangte in Manipur wurde zu Beginn des Konflikts niedergebrannt. Sein 80-jähriger Vater ist derzeit einer von fast 60.000 Menschen, die ihr Zuhause verlassen.

Manipur steht am Rande eines Bürgerkriegs, wie viele glauben. Bei ethnischen Zusammenstößen zwischen zwei Gemeinschaften – den Kukis und der Mehrheit der Meitei – kamen mehr als 100 Menschen ums Leben und über 400 wurden verletzt.

Gangte ist Gründungsmitglied der North American Manipur Tribal Association, die als Reaktion auf den Konflikt gegründet wurde. In etwas mehr als einem Monat hat sie mehr als 150 Mitglieder aus dem ganzen Land gewonnen.

Mit dem Internet-Blackout, sagt Gangte, habe die Regierung den Konflikt verschlimmert.

Verschiedene Gruppen nehmen am 24. Juni in Indien an einem Solidaritätsgebet in einer Schule in Guwahati für die Wiederherstellung des Friedens in Manipur während der jüngsten ethnischen Gewalt teil. Die Gewalt zwischen zwei verfeindeten Gemeinschaften im Staat hat mehr als 100 Menschen das Leben gekostet und fast 40.000 vertrieben. (Biju Boro/AFP über Getty Images)

„Das persönlichste und dringendste Problem besteht jetzt darin, mit Freunden und Familie sprechen zu können, um zu sehen, wie es ihnen geht, und das selbst ist jetzt stark eingeschränkt“, sagte er.

Er hat an das Hochkommissariat Indiens in Ottawa geschrieben und sie aufgefordert, sich mit der Krise zu befassen, hat aber noch keine Antwort erhalten.

Ein Bericht von Human Rights Watch (HRW) und der Internet Freedom Foundation (IFF) mit dem Titel Kein Internet bedeutet keine Arbeit, kein Gehalt, kein Essen In der am 14. Juni veröffentlichten Studie wurde festgestellt, dass Internetabschaltungen in Indien oft ungerechtfertigt und unbegründet sind und ausgegrenzten und in Armut lebenden Menschen grundlegende Rechte verweigern.

„HRW und IFF fordern die indische Zentral- und Landesregierung auf, weitreichende, wahllose Schließungen zu beenden“, heißt es in dem Bericht.

ANSEHEN | Schwelende Wut im von Indien kontrollierten Kaschmir: Die äußere Ruhe des von Indien kontrollierten Kaschmir verbirgt eine brodelnde Wut Während Indien in Kaschmir einen G20-Gipfel zum Thema Tourismus ausrichtet, möchte das Land in dem von ihm kontrollierten Teil der Region ein Bild der Stabilität und des Friedens vermitteln. Doch vor Ort hört die Indien-Korrespondentin von CBC, Salima Shivji, eine schwelende Wut von Kaschmiris, die nicht in der Lage sind, offen zu sprechen, aus Angst vor Vergeltung durch die Sicherheitsdienste.

Schließungen sind undemokratisch, sagt Experte

Jonathan Penney, Rechtswissenschaftler und Sozialwissenschaftler an der Osgoode Hall Law School in Toronto, glaubt, dass Blockaden von Kommunikationskanälen kein Zeichen einer gesunden Demokratie seien.

„Wenn man kritische Kommunikationsinfrastrukturen wie das Internet abschaltet, leiden die Bürger“, sagte Penney, der über Forschungs- und Lehrerfahrung in den Bereichen Recht, Technologie und Menschenrechte verfügt.

„Grundrechte wie das Recht auf freie Meinungsäußerung, Vereinigungsfreiheit und das Recht, Informationen zu suchen, zu empfangen und weiterzugeben, werden ernsthaft beeinträchtigt, mit schwerwiegenden Auswirkungen auf die langfristige Gesundheit der indischen Demokratie.“

Im August 2019 blockierte die Regierung für einen beispiellosen Zeitraum alle Kommunikationsnetze im von Indien kontrollierten Kaschmir vollständig. Der vollständige Stromausfall dauerte mehr als fünf Monate und wurde laut Access Now zu einer der längsten Internetabschaltungen in einem demokratischen Land.

Die Behörden haben das Internet abgeschaltet, um Kaschmiris daran zu hindern, Proteste zu organisieren, nachdem die Regierung dem Staat den verfassungsmäßigen Autonomiestatus entzogen und ihn in zwei separate, von der Bundesregierung verwaltete Gebiete aufgeteilt hatte.

Einige Dienste wurden nach und nach wiederhergestellt, der mobile 4G-Internetzugang blieb jedoch mehr als 500 Tage lang bis Februar 2021 praktisch ausgefallen.

Während dieser langen Schließung im von Indien kontrollierten Kaschmir erließ der Oberste Gerichtshof Indiens – das höchste Justizorgan des Landes – im Jahr 2020 ein wegweisendes Urteil, in dem es feststellte, dass Internetsperren „drastische“ Maßnahmen seien, die nur dann eingesetzt werden könnten, wenn sie notwendig und unvermeidbar seien und wenn Es gibt keine weniger aufdringlichen Optionen.

Journalisten halten Schilder während eines Protests gegen Beschränkungen von Internet- und Mobilfunknetzen im Kashmir Press Club während einer Abriegelung in Srinagar am 3. Oktober 2019 in Indien. (Tauseef Mustafa/AFP über Getty Images)

Der indische Außenminister Subrahmanyam Jaishankar ging letztes Jahr bei einem Medienbriefing in den USA auf die Besorgnis über Internetabschaltungen im Land ein.

„Der große Gesang und Tanz über die Kürzung des Internets“, sagte er. „Wenn Sie nun an einem Punkt angelangt sind, an dem Sie sagen, dass eine Unterbrechung des Internets gefährlicher ist als der Verlust von Menschenleben, was kann ich dann sagen?“

Die indische Regierung stützt sich zur Rechtfertigung der Schließungen auf Bestimmungen des indischen Telegraph Act von 1885 – ein Gesetz, das während der britischen Kolonialzeit erlassen wurde. Es war Teil einer umfassenderen rechtlichen Infrastruktur, auf die sich Großbritannien nicht nur für die Telegraphenzensur und -überwachung in Indien, sondern auf der ganzen Welt stützte.

„Es ist eine grausame Ironie, dass dieses britische Kolonialgesetz heute von der indischen Regierung missbraucht wird, um drakonische Internetmaßnahmen durchzusetzen, die die Menschenrechte und die indische Demokratie untergraben“, sagte Penney.