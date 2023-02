talkSPORT heeft exclusieve radiorechten binnengehaald voor de blockbuster bokswedstrijd tussen Jake Paul en Tommy Fury.

Onze verslaggeving van het gevecht begint op zondag 26 februari om 19.00 uur op talkSPORT 2 voordat we om 20.30 uur overschakelen naar talkSPORT voorafgaand aan het hoofdevenement.

talkSPORT.com brengt je alle opbouw tijdens de fightweek, exclusieve interviews met beide kampen en het allernieuwste uit Saoedi-Arabië, evenals een liveblog over fight night.

Om af te stemmen op talkSPORT of talkSPORT 2 via de website, klik HIER voor de livestream.

Je kunt ook luisteren via de talkSPORT-app, op digitale DAB-radio, via je slimme luidspreker en op 1089 of 1053 AM.