Drake und 21 Savage wegen gefälschtem Vogue-Cover auf 4 Millionen Dollar verklagt

Erpel und 21 Wildist gefälscht Mode Cover hat sie in heißem Wasser gelandet.

Das Magazin verklagt die Künstler, weil sie ein Cover des legendären Modemagazins gefälscht haben, um ihr neues Album zu promoten Ihr Verlust. Gemäß den von E! Nachrichten, Condé Nast, das Medienunternehmen, das veröffentlicht Modebehauptete, dass die beiden Rapper durch das Teilen eines betrügerischen Covers in den sozialen Medien eine „weit verbreitete Werbekampagne“ erstellt hätten, die „vollständig“ darauf aufgebaut sei Mode Warenzeichen, deren Verwendung nicht genehmigt wurde.

In einem Instagram-Beitrag vom 30. Oktober teilte der 36-jährige Rapper „Take Care“ mit, was anscheinend a war Mode Cover mit ihm und 21 Savage, 30, auf dem Magazin. Er beschriftete den Beitrag: „Ich und mein Bruder morgen am Kiosk!! Danke @voguemagazine und Anna Wintour für die Liebe und Unterstützung in diesem historischen Moment. Ihr Verlust am 4. November.“