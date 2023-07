CNN

—



Drake sang einmal: „Ruf mich auf meinem Handy an“, sagte aber kein einziges Mal, er solle ihm eins nachwerfen, während er auf der Bühne steht.

Genau das scheint am Mittwoch in Chicago passiert zu sein und stellt den jüngsten Vorfall in einer alarmierend langen Liste ähnlicher Situationen in den letzten Wochen dar.

Der „Hotline Bling“-Rapper trat im Rahmen seiner „It’s All A Blur Tour“ im United Center in der Windy City auf, als ein Mobiltelefon auf die Bühne geschleudert wurde und scheinbar Drake am Arm traf. Filmaufnahme von einem Konzertbesucher in den sozialen Medien gepostet wurde, gezeigt.

Dies ist der jüngste Vorfall nach einer Reihe anderer Künstler, die das Ziel von Konzertbesuchern waren, Gegenstände auf die Bühne zu werfen, darunter Pink, Bebe Rexha, Kelsea Ballerini und Ava Max.

Ballerini wurde letzte Woche während eines Auftritts in Idaho von einem Armband ins Gesicht getroffen, das auf sie geworfen wurde, wie in Social-Media-Videos zu sehen ist. Die Sängerin zuckte mitten im Lied zusammen, als der Gegenstand sie am Kopf traf, was sie dazu veranlasste, das Lied zu unterbrechen und die Bühne zu verlassen.

Letzten Monat wurde Rexha bei ihrem Konzert in New York City von der Bühne gestürzt, als jemand ein Handy warf, das sie am Kopf traf. Am nächsten Tag informierte sie ihre Fans auf ihrer Instagram-Seite mit den Worten: „Mir geht es gut“ und veröffentlichte Nahaufnahmen der schweren Verletzung, die sie an ihrem Auge erlitten hatte.

Ein anwesender Mann wurde Berichten zufolge festgenommen und wegen Körperverletzung angeklagt, weil er sein Mobiltelefon als Waffe benutzt hatte.

Etwa zur gleichen Zeit zeigten Aufnahmen, die von einem Konzertbesucher in den sozialen Medien gepostet wurden, wie Max bei ihrem Konzert in Los Angeles von einem Mann ins Gesicht geschlagen wurde, der auf die Bühne stürmte, bevor er von den Sicherheitskräften weggefegt wurde.

Pink ihrerseits wurde während ihres Auftritts auf der Bühne bei zwei verschiedenen Vorfällen bei ihren Shows sowohl mit einem Laib Käse als auch mit menschlicher Asche beworfen.

Die zunehmende Verletzlichkeit, mit der Künstler in den letzten Wochen konfrontiert sind, hat bei anderen Künstlern wie den Sängern Adele und Charlie Puth zu Empörung geführt.

Während eines kürzlichen Konzerts in Las Vegas im Rahmen ihrer Residency im Ceasar’s Palace Hotel & Casino scherzte Adele: „Ich kann es kaum wagen, wenn du etwas nach mir wirfst“, nachdem sie gefragt hatte, ob ihnen aufgefallen sei, dass die Leute das scheinbar tun „Ich vergesse im Moment die verdammte Show-Etikette.“

„Hör auf, den Künstler mit Dingen zu bewerfen!“ Adele fügte hinzu.