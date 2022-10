Draisaitl gewinnt mit drei Punkten bei den Oilers gegen die Penguins

Eishockey-Nationalspieler Leon Draisaitl verhalf den Edmonton Oilers mit einem Tor und zwei Assists zum Heimsieg gegen die Pittsburgh Penguins.

Beim Stand von 6:3 leitete der Kölner die Tore zum 2:3 und 3:3 ein und erzielte am Ende des zweiten Drittels selbst das 5:3. Mit acht Assists und drei Saisontoren hat er nun Kontakt zu den Top-Scorern hergestellt, nur Artemi New York Rangers‘ Panarin ist mit 12 Punkten aktuell noch besser. Auch Tim Stützle sammelte weiter Punkte fürs Scoring und kam beim 4:2-Sieg der Ottawa Senators gegen die Dallas Stars mit einem Assist auf den Tisch. Der Spieler aus Viersen hat derzeit sechs Punkte.

Phil Kessel stellte derweil mit 989 Spielen in Folge einen Rekord auf. Wenn der Profi der Vegas Golden Knights auch im nächsten Spiel gegen die San José Sharks für Augsburgs Nico Sturm auf dem Eis steht, hat noch niemand in der Geschichte der NHL so viele Spiele hintereinander absolviert wie er. Seine Erfolgsgeschichte begann vor 13 Jahren.