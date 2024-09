Am Donnerstag zei dat Schloz-Wöllenstein-Gruppe in Chemnitz, die zelf Mercedes zijn, verantwoordelijk is voor de transportsector. Als u zich in een ander land bevindt, kan dit niet gebeuren.

Tijdens onze reis naar Chemnitz wonen meer dan 100 mensen in Zuidwest-Saksen in Donnerstagabend. De Unternehmensgruppe Schloz-Wöllenstein, die zich richtte op de verkoop en service van het merk Mercedes-Benz, liet een zakelijk evenement in het Autohaus an der Blankenburg voltooien.