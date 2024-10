Meer informatie over de interviews van de IAA Transportation in Hannover: Na Dr. Andreas Gorbach, CTO van Daimler Truck AG, voegt zich bij MAN-Entwicklungsvorstand Dr. Frederik Zohm zu Wort. Van de IAA Transportation wordt gezegd dat het „Feest voor de technologie is, aangezien alle reparateurs in het land actief zijn en we weten dat MAN de beste is, is het mogelijk om verkeer te besturen met batterij-elektrische apparatuur.“ Gefragt von Electrical Hoofdredacteur Peter Schwierz, inclusief MAN Volgens het pad van de transformatie voor elektrische mobiliteit zal het een goed idee zijn om een ​​nieuwe 4×2-truck in serie te hebben, aangezien: “De eerste levering begint in oktober en dan zal het komende jaar doorgaan.” ×2-Anwendungen puur elektrisch bediend, zonder zelfs maar bouwkasten uit te breiden, dus meer zien.

E-trucks voor de lange termijn

En met deze trucks hebben ze nu elektrische opties voor de langere termijn: “Met een huidige accucapaciteit van 480 kilowatt kun je er 200 tot 300 kilometer mee rijden, met een acculading van 400 tot 600 kilometer”, legt hij uit. Het is belangrijk dat je mooie resultaten blijft behalen, maar dat geldt ook voor een groot deel van je kennis en een aantrekkelijke oplossing.

MAN is opgericht sinds de ziel, kan modulaire bouweenheden bouwen en voertuigen bouwen in alle hoofdklassen. Denk zeker eens aan de wereldpremière van de elektrische eTGL, de nieuwe materialen voor het lichte verkeer en het stedelijke logistieke systeem.

De grote herausforderungen op de weg

De aanpak van elektrische mobiliteit ondersteunt MAN en de gecombineerde branche voor toekomstige groei. “De Gesamtpackage war die größte Herausforderung”, zei Zohm. MAN heeft veel geprofiteerd van de transmissie van hybride en elektrische bussen, al zijn de elektrische aansluitingen van de elektrische aansluitingen complexer. “We konden er gebruik van maken, omdat we ons eigen batterij-elektrische voertuig konden bouwen, zodat we het konden gebruiken om de productie van batterij-elektrische voertuigen te optimaliseren”, aldus de MAN Council.

Een belangrijke overweging voor de opleiding Elektrotechniek is dat Frederik Zohm verantwoordelijk is voor de infrastructuur en de bijzonderheden van de lading: „Het is goed met CCS, maar we kunnen MCS begrijpen en gebruiken.“ Met MCS in gedachten, het Megawatt Charging System, de data van een megawatt en meer. Het wordt aanbevolen om een ​​standaard ladestandaard aan te schaffen – en met de hulp van de Lkw-Ladeservice Milence en de MAN indirect via dezelfde Muttergesellschaft Traton Group zal binnenkort de eerste MCS-ladefuncties kunnen worden geïmplementeerd. Dit betekent dat de man de volgende dag blij zal zijn met de IAA Transportation in de komende jaren, zodat de MCS-lader de laatste maanden klaar zal zijn.

Wie kan E-Lkw verkrijgen?

Als u zich zorgen maakt over het feit dat de E-Low-Förderung des Bundes verantwoordelijk is voor de elektrische voertuigen die helemaal niet geïnstalleerd konden worden, kunt u ook de kosten voor uw Diesel bepalen. En dat de E-Truck een paar Vorteile is. „Er wordt veel gespeeld met dat herstel, dat enorm is. Met 20 tot 30 Prozent blijf je 50 Prozent Rekuperation ontvangen. De operator kan ook actief betrokken zijn bij fotovoltaïsche zonne-energie , windenergie of andere mogelijke aspecten die qua energie zeer gunstig kunnen zijn “Met deze batterij-elektrische voertuigen kunnen mensen hun eigen persoonlijke succes behalen”, zegt Frederik Zohm.

Gefragt nach politieke Rahmenbedingungen, die sich Zohm wünscht, antwoordt er: “Unsere Kunden brauchen Konstanz im politieke Szenario, damit sich ihre Berechnungen rentieren”, zegt Zohm. De wandeling met batterij-elektrische voertuigen zorgt voor een langetermijnplanning, wat betekent dat er al vier jaar lang in bedrijfsvoertuigen moet worden geïnvesteerd. Dit betekent dat er drie centrale punten zijn voor de elektrische mobiliteit in de trucksector: Planbare structuren, draagvlak voor de aanleg van de infrastructuur en de duidelijke politieke visie die zich richt op emissievrije technologieën.

