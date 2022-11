Dr. Anthony Fauci gibt Covid-Einweisung

[The stream is slated to start at 11:30 a.m. ET. Please refresh the page if you do not see a player above at that time.]

Dr. Anthony Fauci wird am Dienstag seine voraussichtlich letzte öffentliche Unterrichtung über die Covid-19-Pandemie als leitender medizinischer Berater des Weißen Hauses geben.

Fauci verlässt den Posten im Dezember, nachdem er fast drei Jahre lang das öffentliche Gesicht der US-Reaktion auf die Pandemie war.

Es wird erwartet, dass Fauci die Menschen dazu ermutigt, ihre Covid-Booster und Grippeschutzimpfungen zu bekommen, da Atemwegserkrankungen zunehmen.