De Deense Thorbjorn Olesen heeft nu zeven DP World Tour-titels gewonnen (Foto: Nigel French/PA Archive/PA Images)

Thorbjorn Olesen strekte zich uit van het veld en claimde zijn zevende DP World Tour-titel met vier schoten op de Thailand Classic in Bangkok.

Olesen nam een ​​voorsprong van twee schoten in de laatste ronde en birdies bij de eerste, tweede en zesde bezegelden een mooie vertoning van front-running.

De 33-jarige reed naar huis met een bogey-vrije 66, waardoor hij 24-under was voor het toernooi, ver weg van de Duitser Yannick Paul die op 20-under eindigde na een laatste ronde 68 op de Amata Spring Country Club op zondag.

“Ik had een paar goede kansen om birdies te maken, maar ik maakte er geen gebruik van. Daarna was het een bonus om birdies te maken op twee moeilijke holes. Het gaf me een beetje meer comfort. Ik voelde me stabiel en had de controle”, zei hij. Olesen die drie birdies had op de voorste negen en nog eens drie op de achterkant.

De overwinning was zijn eerste titel in Azië en zijn eerste sinds de British Masters in mei 2022.

“Het is heel bijzonder”, zei hij.

“Het is lang geleden dat ik voor het laatst won op een tour.”

Olsen keert volgende week terug in de top 100 van de wereld.

Alexander Knappe uit Duitsland presteerde duizelingwekkend op de achterste negen waar hij zeven birdies wist te maken.

Hij eindigde met een 67 voor 270 en eindigde als gedeelde derde, samen met de Nederlander Joost Luiten (69), nog eens twee schoten terug van Paul.

Olesen’s landgenoot Oliver Hundeboll sloeg een hole-in-one op de par-drie 13e.

Dale Whitnell was de best geplaatste Britse speler en behaalde een deel van de negende plaats op 15-under na een laatste ronde van 71.