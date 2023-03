De Engelsman Matthew Baldwin was halverwege de etappe vier schoten achtergebleven, maar maakte back-to-back birdies op de vijfde en zesde hole voordat hij op de 10e en 13e nog meer schoten oppikte om een ​​deel van de leiding te pakken met Kristian Krogh Johannessen op 11 onder par





De Engelsman Matthew Baldwin heeft halverwege zijn derde ronde een deel van de leiding op het SDC Championship

De Engelsman Matthew Baldwin vuurde vier birdies af in de eerste 13 holes van zijn derde ronde en voegde zich bij Kristian Krogh Johannessen aan de top van het SDC Championship-klassement voordat het spel zaterdagavond wegens duisternis werd onderbroken.

Baldwin was halverwege de etappe vier schoten achter, maar maakte back-to-back birdies bij de vijfde en zesde voordat hij op de 10e en 13e nog meer schoten oppikte om een ​​deel van de leiding te pakken op 11 onder par.

De 37-jarige, die deze week op zoek is naar zijn eerste DP World Tour-titel in Zuid-Afrika, miste op het nippertje nog een birdiepoging op de 14e voordat het vervagen van het licht de procedure stopte.

Hij keert zondag om 8.00 uur terug naar de baan om de negende ronde te voltooien voordat hij aan de vierde ronde begint.

De Noor Johannessen had halverwege het toernooi een voorsprong van drie schoten gehad nadat hij zijn tweede ronde had afgesloten met een adelaar, vijf birdies en één bogey op zaterdagochtend, omdat de starters van vrijdagmiddag gedwongen waren een inhaalslag te maken na een weersafhankelijke tweede dag. .

Hij breidde zijn voorsprong uit tot vijf slagen in het begin van de derde ronde, nadat hij in de tweede ronde een birdie had opgepikt om 12 onder te bereiken.

Maar de 28-jarige gaf het schot terug bij de vierde, en hoewel hij de par-drie zevende maakte, zag een bogey op de 11e zijn voorsprong teruggebracht tot een enkele slag toen het daglicht begon te verdwijnen.

Met zijn speelpartner Baldwin die zijn naderingsschot op de 13e naar binnen intikbereik stuurde voordat hij daar een birdie maakte, had Johannessen gezelschap aan de top.

Johannessen heeft een par putt op hem te wachten als de derde ronde wordt hervat.

De Engelsman Daniel Brown en de Nederlander Joost Luiten stelden het doel van het clubhuis op negen onder om op een gedeelde derde plaats te zitten naast de Zweed Jens Dantorp.

In de tweede ronde waren er op de 17e twee holes-in-one, waarbij Dan Bradbury uit Engeland en de Zuid-Afrikaan Wynand Dingle beiden azen maakten.