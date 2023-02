DP World Tour: Daniel Gavins stürmt mit langem Putt zum Ras Al Khaimah Championship-Titel, nachdem er bei 18 zweimal Wasser gefunden hat | Golf-Neuigkeiten

Daniel Gavins locht einen 25-Fuß-Doppelbogey-Putt am letzten Loch ein, um den Titel der Ras Al Khaimah-Meisterschaft zu gewinnen; Engländer findet zweimal Wasser, bevor er aus der Ferne sinkt, um zweiten DP World Tour-Sieg zu erringen; Gavins endet eins vor Alexander Bjork und Zander Lombard





Daniel Gavins gewann den Ras Al Khaimah Championship-Titel auf dramatische Weise

Daniel Gavins lochte am letzten Loch einen 25-Fuß-Putt ein, um einen One-Shot-Sieg bei der Ras Al Khaimah-Meisterschaft zu erringen, nachdem seine Hoffnungen auf einen zweiten Sieg bei der DP World Tour zu schwinden schienen.

Der Engländer Gavins begann den 18. mit zwei Schlägen Vorsprung auf Alexander Björk, fand dann aber zweimal das Wasser, bevor er einen hervorragenden Putt für ein Doppel-Bogey versenkte, um mit 17 unter Par zu enden.

Nachdem Björk als letzter mit 16 unter ins Ziel kam, war Gavins‘ einziger verbleibender Herausforderer der 54-Loch-Führer Zander Lombard, aber der Südafrikaner konnte seine Runde nicht mit dem Adler beenden, den er brauchte, da er mit Björk auf 16 unter gleichzog.

Gavins zweiter DP World Tour-Sieg kommt 18 Monate nach seinem ersten – der 31-Jährige gewann das ISPS Handa World Invitational im August 2021 –, wobei dieser Triumph durch eine hervorragende Putt-Woche gesichert wurde.

Der 31-Jährige folgte am Sonntag einem Bogey am ersten Loch mit fünf Gewinnen bei der Drehung und einem weiteren Birdie um acht, um einen Drei-Schlag-Vorteil gegenüber Bjork, Matthieu Pavon und Lombard zu eröffnen.

Bogeys bei 9 und 12 stoppten Gavins‘ Fortschritt und ließen ihn mit Bjork an der Spitze der Rangliste liegen, aber er nahm dann bei 14 und 15 aufeinanderfolgende Birdies auf, um einen Zweitaktvorteil wiederherzustellen, bevor er zum Sieg kam der 18. mit einer Sieben für einen Dreier unter 69.

Lombard hatte einen One-Shot-Vorsprung vor Rasmus Hojgaard auf dem Weg in die letzte Runde, während Gavins mit zwei Schlägen Rückstand auf 14 unter lag, aber es gab einen dramatischen Schwung nach oben, nachdem Gavins Birdie-Haul und Lombard eine auf den Kopf gestellte Front Nine in einem erzielt hatten -über 37.

Der Südafrikaner, der seinen ersten DP-World-Tour-Titel jagte, mischte auf seinen ersten neun Löchern vier Bogeys mit einem Eagle und einem Birdie, bevor er mit einem unter 35 nach Hause kam.

Der Franzose Pavon legte einen atemberaubenden Birdie-Birdie-Eagle-Birdie-Start hin, aber sein Angriff ließ nach drei Bogeys und einem Double über seine nächsten neun Löcher nach und er endete mit 13 unter auf dem neunten Platz.

Rasmus Hojgaard wollte das Turnier ein Jahr nach seinem Bruder Nicolai gewinnen

Die Hojgaard-Zwillinge Nicolai und Rasmus hatten in der letzten Runde die Aufmerksamkeit auf sie gerichtet, wobei Nicolai versuchte, den Titel zu behalten, und Rasmus hoffte, seine Geschwister zu übertrumpfen und sicherzustellen, dass sie die ersten Brüder waren, die dasselbe DP World Tour-Event gewannen.

Die 21-Jährigen schossen am Sonntag jedoch beide über Par, wobei Rasmus mit 14 unter den sechsten Platz belegte und Nicolai mit 11 unter den 13. Platz belegte.

Der Pole Adrian Meronk (unter 15) und der Engländer Ross Fisher (unter 13) schossen die Runden des Tages – ihre Sieben unter 65 wurden nur vom Deutschen Marcel Schneider übertroffen – als sie geteilter Dritter bzw. geteilter Neunter wurden.

