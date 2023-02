Dow und S&P 500-Updates: Börsennachrichten heute

Der Londoner Aktienindex FTSE 100 schloss am Freitag auf einem Rekordhoch, gestützt durch starke Beschäftigungsdaten aus den Vereinigten Staaten.

Der Index stieg am Freitag um 1,04 % auf 7.901,8 Punkte – den höchsten Stand aller Zeiten – und übertraf damit seinen bisherigen Rekord vom Mai 2018.

Der Index, der sich aus den 100 wertvollsten Unternehmen zusammensetzt, die in London notiert sind, stieg, als das Pfund gegenüber dem Dollar um 1,2 % fiel, nachdem der US-Arbeitsmarktbericht einen Rekordwert verzeichnete.

Viele Unternehmen im Index erwirtschaften ihre Gewinne in US-Dollar, sodass ein schwächeres Pfund die Gewinne ankurbelt.

Der FTSE ist in diesem Jahr um 6 % gestiegen, da China seine Wirtschaft wieder geöffnet hat, die Aussichten für die Exporte seiner Unternehmen verbessert hat und die Inflation in den Vereinigten Staaten und Europa zurückgegangen ist.

Zu den Unternehmen im Index gehören große Bankkonzerne sowie Bergbau- und Energieunternehmen. Der Ölriese Shell war einer der größten Aufsteiger des Tages und legte nur einen Tag nach dem Rekordgewinn von 40 Milliarden US-Dollar für 2022 um 3,7 % zu.

Michael Hewson, Chief Market Analyst bei CMC Markets, sagte gegenüber CNN, dass der FTSE 100 „in den kommenden Tagen und Wochen möglicherweise auf 8.000 steigen könnte“, sollten die Zinssätze auf ihrem derzeitigen Niveau bleiben.

Die Gewinne kommen inmitten der Unsicherheit für die britische Wirtschaft. Am Dienstag warnte der IWF, dass Großbritannien dieses Jahr als einzige große Volkswirtschaft schrumpfen werde. Dann, am Donnerstag, erhöhte die Bank of England die britischen Zinssätze um einen halben Punkt auf 4 %, da sie weiterhin gegen die hohe Inflation kämpft. Die Zentralbank sagte, dass die britische Inflation im weiteren Verlauf des Jahres wahrscheinlich stark zurückgehen werde, warnte jedoch vor erheblicher Unsicherheit bezüglich ihrer Prognosen.

— Robert North trug zur Berichterstattung bei.