Die Aktien stiegen am Freitag, als die Anleger den Stellenbericht für Juli und die Gewinnberichte von Technologieriesen überprüften.

Der Dow stieg um 129 Punkte oder 0,4 %. Der S&P 500 legte um 0,4 % zu. Der Nasdaq Composite legte um 0,7 % zu. Alle drei großen Indizes dürften diese Woche fallen.

Die US-Wirtschaft hat im Juli lediglich 187.000 Arbeitsplätze geschaffen. Das liegt laut Refinitiv unter den Erwartungen der Ökonomen eines Nettogewinns von 200.000. Das Stellenwachstum im Juni wurde von 209.000 auf 185.000 nach unten korrigiert.

Die Arbeitslosenquote sank im Juli von 3,6 % auf 3,5 % – immer noch auf einem Niveau wie seit mehr als 50 Jahren nicht mehr.

Die neuesten Daten des Bureau of Labor Statistics deuten darauf hin, dass sich der Arbeitsmarkt weiterhin abkühlt, was dem Wunsch der Federal Reserve entspricht, die Preise zu senken, ohne die Arbeitslosigkeit in die Höhe zu treiben.

Laut dem CME FedWatch Tool sehen Händler eine 84-prozentige Chance, dass die Fed die Zinssätze bei ihrer nächsten geldpolitischen Sitzung im September aussetzen wird.

Unterdessen verloren die Apple-Aktien 3,1 %, nachdem der iPhone-Hersteller mitteilte, dass die Umsätze im Quartal, das am 1. Juli endete, zurückgegangen seien, was den dritten Rückgang des Quartalsumsatzes im Jahresvergleich in Folge darstellt.

Die Aktien von Amazon stiegen um 10,1 %, nachdem der E-Commerce-Riese mitteilte, dass die Verkäufe aufgrund der starken Nachfrage im zweiten Quartal boomten, was dazu beitrug, den Gewinn im Vergleich zum Vorjahr deutlich zu steigern.

Die Airbnb-Aktien legten um 0,8 % zu, nachdem sie am Donnerstag im nachbörslichen Handel zunächst nachgegeben hatten, nachdem die Buchungszahlen des Unternehmens für Übernachtungen und Erlebnisse hinter den Erwartungen zurückblieben.