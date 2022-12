Dow Jones schließt im Plus: Rezessionsängste dämpfen Anlegerstimmung

Die Börsenhändler sorgen sich um die Konjunktur. Der stärkste Einbruch der chinesischen Exporte seit Beginn der Corona-Pandemie lässt auch manche Aktienkurse einbrechen. Eine schwache Wirtschaft lässt die Köpfe der Wall Street verneigen.

Sorgen um die Weltwirtschaft nach pessimistischen Prognosen von Top-Bankern und schwache Handelsdaten aus China haben die Stimmung an den US-Börsen gedämpft. Des Dow-Jones-Index die Standardwerte blieben unverändert bei 33.596,87 Punkten. Der breitere S&P500 fiel um 0,19 Prozent auf 3933,78 Punkte. Der Index der Technologiebörse Nasdaq ging um 0,51 Prozent auf 10.958,55 Stellen zurück.

„Die neuesten Daten aus China verdeutlichen die Herausforderungen, vor denen die Weltwirtschaft im Jahr 2023 steht“, sagte Craig Erlam, Marktanalyst beim Handelshaus Oanda. Anleger stellten die jüngste Preiserholung in Frage, die von Hoffnungen auf ein langsameres Tempo der Zinserhöhungen durch die US-Notenbank gestützt wurde.´

Zudem blicken sie bereits den Zinsentscheidungen der Fed und der EZB in der kommenden Woche entgegen, um weitere Hinweise auf die Richtung der geldpolitischen Straffung zu erhalten. Die Währungshüter in Kanada erhöhten den Leitzins um einen halben Prozentpunkt auf 4,25 Prozent – den höchsten Stand seit fast 15 Jahren. Auch für die Fed geht die Mehrheit der Experten von einem halben Punkt aus.

Die Sorte Nordsee Brent gewonnen 0,4 Prozent auf 77,48 Dollar pro Barrel (159 Liter) und die leichte US-Variante STI fiel um 2,49 Prozent auf 73,40 $ pro Barrel. „In der letzten Woche gab es viele Neuigkeiten für Ölhändler, von denen einige mehr Fragen als Antworten aufgeworfen haben“, sagte Erlam.

Handelsdaten aus China sind natürlich ein Rückschlag, aber längerfristig könnte sich die Lockerung der chinesischen Corona-Politik als unterstützend für die Rohölpreise erweisen. Rezessionsängste ließen den Goldpreis um 0,8 Prozent auf rund 1.785 USD je Unze steigen. Riskante Vermögenswerte wie Kryptowährungen fielen dagegen. Bitcoin verlor 1 % auf 16.842 $ und Ethereum fiel um 1,6 % auf 1.236 $.

In den USA notierte chinesische Aktien mögen pinduoduo und Alibaba fiel nach dem stärksten Einbruch der chinesischen Exporte seit Beginn der Corona-Pandemie um 1,25 beziehungsweise 3,33 Prozent. Der US-Elektroautohersteller Tesla aufgrund von Bedenken hinsichtlich der Produktion in seinem Werk in Shanghai um 3,21 Prozent zurückgegangen. Apfel stand nach einer Prognosesenkung von Morgan Stanley ebenfalls unter Druck und verlor 3,21 Prozent. Grund sind Produktionsverzögerungen in einem Werk von Foxconn in China. Carvana fiel um 42,62 Prozent auf 3,85 $, nachdem die Investmentbank Wedbush ihr Rating herabgestuft hatte. Ihre Analysten sehen ein zunehmendes Insolvenzrisiko für Online-Gebrauchtwagenhändler.