Dow-Jones-Futures steigen nach Arbeitslosenansprüchen; Disney-Wellen; Nächste Rede von Powell

Die Dow-Jones-Futures starteten am Donnerstagmorgen eine neue Rallye, wobei der genau beobachtete Index an Boden gewann, während die Märkte die ersten Arbeitslosenmeldungen des Arbeitsministeriums verdauten. Dow-Komponente Disney (DIS) führte die Blue-Chip-Gruppe an und verzeichnete starke Gewinnergebnisse. Als nächstes wird Fed-Chef Jerome Powell um 14:00 Uhr ET sprechen.







Die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung blieben unverändert bei 217.000 gegenüber 217.000 in der Vorwoche. Es wurde mit einem Anstieg auf 220.000 gerechnet.

Später heute wird Fed-Chef Powell auf einer jährlichen Forschungskonferenz des IWF in Washington sprechen. Powell ist Teil des politischen Gremiums, das die geldpolitischen Herausforderungen in der Weltwirtschaft diskutieren wird.

Disney übertraf am späten Mittwoch seine Gewinnprognosen und erhöhte seine ehrgeizigen Kostenrestrukturierungsziele. Der Medienriese Dow Jones meldete einen bereinigten Gewinn von 82 Cent pro Aktie unter Ausschluss bestimmter Posten, ein Anstieg von 173 % gegenüber 30 Cent pro Aktie im letzten Jahr. Der Umsatz stieg um 5 % auf 21,24 Milliarden US-Dollar. Die DIS-Aktie stieg im vorbörslichen Handel um 4 %.

Am frühen Donnerstag waren die wichtigsten Gewinntreiber dabei ARM (ARM), Duolingo (DUOL), HubSpot (HUBS), Instacart (CART), zusammen mit Li Auto (LI), Lyft (LYFT), TransDigm (TDG), Twilio (TWLO) und Yeti (YETI).

Die ARM-Aktie fiel vorbörslich um 6 %, während die Duolingo-Aktie um 11 % zulegte. Die HubSpot-Aktien legten um 3,9 % zu, während die CART-Aktie um fast 2 % zurückging. Die Aktien von Li Auto stiegen um 1,3 %, aber die LYFT-Aktie sank zu Beginn um 3,5 %.

TransDigm-Aktien legten im Morgenhandel um 1,7 % zu, während die TWLO-Aktie um 5,7 % zulegte. Schließlich wurde die YETI-Aktie zu Beginn um fast 3 % abverkauft.

Dow Jones heute: Ölpreise, Renditen von Staatsanleihen

Vor der Eröffnungsglocke am Donnerstag stiegen die Dow-Jones-Futures um 0,3 % gegenüber dem beizulegenden Zeitwert, während die S&P-500-Futures um 0,25 % zulegten. Die technologielastigen Nasdaq-100-Futures legten im Morgenhandel um 0,1 % zu.

Unter den börsengehandelten US-Fonds stieg der Nasdaq 100-Tracker Invesco QQQ Trust (QQQ) leicht an, während der SPDR S&P 500 ETF (SPY) am frühen Donnerstag um 0,25 % zulegte.

Die Rendite der 10-jährigen US-Staatsanleihe stieg auf 4,54 %. Am Mittwoch pendelte sich die Benchmark bei 4,52 % ein und schloss auf dem niedrigsten Stand seit Ende September.

Die Ölpreise erholten sich leicht von ihren jüngsten Verlusten, da die West Texas Intermediate-Futures um 0,7 % zulegten und immer noch unter 76 US-Dollar pro Barrel gehandelt wurden. WTI ist auf dem niedrigsten Stand seit Ende Juli.

Börsenrallye

Am Mittwoch beendete der Dow Jones Industrial Average eine Siegesserie von sieben Sitzungen und fiel um 0,1 %, während der S&P 500 seine Rallye auf acht Tage ausdehnte und 0,1 % zulegte. Der technologielastige Nasdaq stieg leicht an und verzeichnete den neunten Gewinn in Folge.

In der Kolumne „Big Picture“ vom Mittwoch hieß es: „Da die Indizes ihre großen Fortschritte abschwächen, sind die Bedingungen für einen Abstieg reif. Die Indizes testen potenzielle Widerstandsniveaus. Der Nasdaq befindet sich in der Nähe seiner Hochs von Mitte Oktober, die mit einer Trendlinie zusammenfallen, die die Hochs der Indizes berührt.“ Höhepunkt am 19. Juli.

Nach den starken Zuwächsen der letzten Woche ist jetzt ein wichtiger Zeitpunkt, die Kolumne „The Big Picture“ von IBD zu lesen. Lesen Sie unbedingt, wie Sie in den frühen Phasen eines neuen Aufwärtstrends am Aktienmarkt investieren können.

Börse heute: Die besten Aktien, die man im Auge behalten sollte

IBD Leaderboard-Aktie Amazonas (AMZN), zusammen mit DraftKings (DKNG), MercadoLibre (MELI) und Uber-Technologien (UBER) – sowie Dow-Jones-Aktien Intel (INTC), Walmart (WMT) und UnitedHealth (UNH) – gehören zu den Aktien, die man bei der aktuellen Marktrallye am besten im Auge behalten sollte.

DraftKings und Intel wurden beide in dieser Kolumne „Aktien in der Nähe einer Kaufzone“ vorgestellt. Amazon- und DKNG-Aktien sind Mitglieder im IBD Leaderboard.

Dow-Jones-Aktien, die man im Auge behalten sollte

Laut IBD MarketSmith-Chartanalyse befindet sich der Chipriese Intel in einer Kaufspanne jenseits eines Kaufpunkts von 37,22 auf einer Double-Bottom-Basis. Die Intel-Aktie rutschte am Mittwoch um 2,2 % ab und blieb immer noch über dem letzten Eintrag. INTC fiel am frühen Donnerstag um 0,1 %.

Dow-Jones-Einzelhandelsriese Walmart gab seinen Kaufpunkt bei 165,85 während des Rückgangs um 0,8 % am Mittwoch auf. Die WMT-Aktie stieg am Donnerstagmorgen leicht an.

Der Gesundheitsriese UnitedHealth setzt einer massiven Konsolidierung einen Riegel vor und zeigt einen neuen Kaufpunkt bei 546,78. Die UNH-Aktie stieg am Donnerstag um 0,2 %.

Die 4 Top-Wachstumsaktien, die man im Auge behalten sollte Börsenrallye

Aktien zum Kaufen und Beobachten: MELI Eyes Buy Point

Amazon machte letzte Woche einen Aufwärtstrend zurück über seine 50-Tage-Linie, als die Aktien einen frühen Einstieg bei 134,48 übertrafen. Jetzt befindet sich die AMZN-Aktie in Schlagdistanz zum Kaufpunkt einer Cup-Basis von 145,86. Die Aktien stiegen am Donnerstag um 0,1 %.

DraftKings ist letzte Woche über die 50-Tage-Linie gestiegen und hat dabei zwei Einstiege überwunden – eine Trendlinie, die vom Höchststand am 4. August ausgeht, mit einem alternativen Einstieg bei 31,10 und einem Einstieg bei 32,65. Am Mittwoch legte die DKNG-Aktie um weitere 0,3 % zu und lag damit weiter über dem Kaufpunkt einer Konsolidierung von 34,49. Die Aktien fielen am frühen Donnerstag um mehr als 1 %.

Laut Mustererkennung von IBD MarketSmith erholte sich MercadoLibre letzte Woche stark und stieg mit einem Kaufpunkt von 1.451,56 auf der rechten Seite einer Cup-Basis. Die Aktien stehen kurz davor, einen Henkel an ihrem Becherboden anzubringen. Die MELI-Aktie stieg am Donnerstagmorgen um 0,3 %.

Uber bleibt über einem Kaufauslöser bei 49,19, ein Doppelbodeneinstieg trotz des Rückgangs um 0,8 % am Mittwoch. Die Uber-Aktie legte am Donnerstagmorgen leicht zu.

Die besten Aktien im heutigen Börsengeschehen

Dies sind die vier Aktien, die man am heutigen Aktienmarkt am besten im Auge behalten sollte, darunter ein Dow-Jones-Spitzenreiter.

Name der Firma Symbol Richtiger Kaufpunkt Art des Kaufpunkts Amazonas (AMZN) 134,48 Doppelter Boden UnitedHealth (UNH) 546,78 Eintrag bearbeiten DraftKings (DKNG) 31.10 Trendlinie Uber-Technologien (UBER) 49.19 Doppelter Boden

Quelle: IBD-Daten vom 8. November 2023

Begleiten Sie IBD-Experten bei der Analyse führender Aktien der aktuellen Börsenrallye auf IBD Live

Die sieben großartigen Aktien: Meta, Nvidia, Tesla Unter den sogenannten „Magnificent Seven“-Aktien notierte Tesla am frühen Donnerstag um 1 % im Minus Metaplattformen (META) und Nvidia (NVDA) stiegen um 0,1 % bzw. 0,8 %. Mittlerweile Dow Jones-Tech-Ikonen Apfel (AAPL) und Microsoft (MSFT) wurde vor der heutigen Börseneröffnung etwas niedriger gehandelt. Die Meta-Aktie hat letzte Woche ihre 50-Tage-Linie wiedererlangt und ist nach einem kürzlich gescheiterten Ausbruch immer noch auf der Suche nach einem neuen Einstieg. Der Grafikchip-Riese Nvidia erholte sich am Mittwoch um weitere 1,35 % und verlängerte seine Siegesserie auf sechs Sitzungen. Die NVDA-Aktie bildet einen Doppelboden mit einem Einstieg von 476,09. Die Tesla-Aktie gab am Mittwoch leicht nach und kämpft immer noch darum, den langfristigen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt entscheidend zurückzuerobern. Die Aktien liegen rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Dow-Jones-Spitzenreiter: Apple, Microsoft Unter den Dow-Jones-Aktien in den Magnificent Seven legte Apple am Mittwoch um 0,6 % zu und erreichte einen frühen Einstieg bei 182,34. Die Aktien verfolgen weiterhin eine Konsolidierung mit einem Kaufpunkt von 198,23. Apple-Aktien fielen am Donnerstag um 0,3 %. Die Microsoft-Aktie stieg am Mittwoch um weitere 0,7 % und erholte sich zum neunten Mal in Folge. Die Aktien liegen über einem frühen Kaufauslöser bei 346,20 und nähern sich dem offiziellen Kaufpunkt einer Cup-Basis bei 366,78. Die MSFT-Aktie fiel am Donnerstagmorgen um einen Bruchteil. Folgen Sie unbedingt Scott Lehtonen auf X, früher bekannt als Twitter, unter @IBD_SLehtonen Weitere Informationen zu Wachstumsaktien und dem Dow Jones Industrial Average.

