Dow-Jones-Futures steigen: Marktrallye gewinnt an Dynamik aufgrund des „Verfalls“ von Fed-Chef Powell; Roku springt spät

Dow-Jones-Futures stiegen nachbörslich leicht an, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures, während die Renditen von Staatsanleihen weiter sanken. Roku (ROKU) und MercadoLibre gehörten am Mittwochabend zu einer Reihe von Gewinnen Palantir-Technologien (PLTR), Eli Lilly (LLY) und Apfel (AAPL) fällig am Donnerstag.







Der Rallyeversuch an den Aktienmärkten verzeichnete am Mittwoch solide Zuwächse, insbesondere an der Nasdaq. Die Federal Reserve ließ die Zinsen erwartungsgemäß unverändert. Fed-Chef Jerome Powell signalisierte, dass die politischen Entscheidungsträger zurückhaltend bleiben würden, und spielte die „Wirksamkeit“ der Fed-Prognose vom September herunter, die eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr vorsah.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel am Mittwoch um mehrere Basispunkte, hauptsächlich aufgrund gemischter bis schwacher Wirtschaftsdaten.

Microsoft (MSFT), Metaplattformen (META) und Amazon.com (AMZN) gab Kaufsignale aus, zumindest im Tagesverlauf.

Verdienste

MercadoLibre (MELI) sprang kurz vor Handelsschluss über die 50-Tage-Linie, da einige Gewinndaten einige Minuten früher durchsickerten. Nach Börsenschluss meldete der lateinamerikanische E-Commerce- und Zahlungsriese einen EPS-Zuwachs von 180 % und einen Umsatzanstieg von 41 %, was beides ein beschleunigtes Wachstum darstellte und deutlich übertraf. Die MELI-Aktie stieg nachbörslich leicht an. Dies trug zum soliden Plus von 4,8 % am Mittwoch bei. Es könnte einen frühen Eintrag am Donnerstag geben.

Super-Mikrocomputer (SMCI), Remity Global (VERLASSEN), McKesson (MCK), Roku, DoorDash (BINDESTRICH), ELF Schönheit (ELF) und Airbnb (ABNB) berichtete am Mittwochabend.

Gewinner: Roku- und DASH-Aktien waren nachbörslich große Gewinner der Gewinne und signalisierten eine Rückkehr auf oder über Schlüsselniveaus. Die ELF-Aktie stieg sprunghaft an. Die SMCI-Aktie stieg leicht.

Verlierer: Die RELY-Aktie, die nahe an Rekordhochs gelegen hatte, stürzte aufgrund eines überraschenden EPS-Fehlschlags ab. Die Aktien von ABNB und McKesson fielen leicht. Die MCK-Aktie hatte nahe der Spitze einer Kaufzone geschlossen.

Mittlerweile gibt es Giganten von Medikamenten zur Gewichtsreduktion Novo Nordisk (NVO) und Eli Lilly berichten am frühen Donnerstag. Das gilt auch für die PLTR-Aktie. Shopify (SHOP), McKesson-Rivale Cencora (COR), Regeneron Pharmaceuticals (REGN) und Marriott weltweit (BESCHÄDIGEN).

Apple führt am Donnerstagabend die Ergebnisse an. Die AAPL-Aktie stieg am Mittwoch leicht an und überschritt ihre 200-Tage-Linie, muss aber ihre 50-Tage-Linie entscheidend überwinden, um einen Abwärtstrend zu durchbrechen.

Meta-, Microsoft- und LLY-Aktien stehen auf der IBD-Bestenliste, während AMZN-Aktien auf der Leaderboard-Beobachtungsliste stehen. Die META-Aktie ist auf SwingTrader. Die MSFT-Aktie gehört zu den IBD Long-Term Leaders. NVO-Aktien, Remity, Microsoft und McKesson auf der IBD 50-Liste. Die Aktien von Novo Nordisk, Cencora, Meta, Microsoft und MCK sind im IBD Big Cap 20 vertreten.

Das im Artikel eingebettete Video diskutierte die Marktentwicklung am Mittwoch und analysierte die Aktien von Microsoft, Meta und Amazon.

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures stiegen gegenüber dem beizulegenden Zeitwert um 0,1 %. S&P 500-Futures stiegen um 0,2 %. Nasdaq-100-Futures stiegen um 0,3 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um mehrere Basispunkte auf 4,72 % und weitete damit die Verluste vom Mittwoch während der regulären Sitzung aus. Wenn das so bliebe, würde das nicht unbedingt den starken Aufwärtstrend brechen, aber man könnte zumindest über die Idee nachdenken.

Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.

Fed-Sitzung

Die Federal Reserve beließ ihren offiziellen Leitzins bei 5,25 % bis 5,5 %, was niemanden überraschte.

Die Zentralbank hob ihre wirtschaftliche Einschätzung an und bekräftigte damit ihre Argumente für „längerfristig höhere“ Zinssätze. Es wurde jedoch darauf hingewiesen, dass „strengere Finanz- und Kreditbedingungen“ – eine Anspielung auf höhere Renditen von Staatsanleihen – „wahrscheinlich die Wirtschaftstätigkeit, die Einstellung von Mitarbeitern und die Inflation belasten werden“.

Fed-Chef Powell, der um 14:30 Uhr ET seine Rede begann, betonte weiterhin, dass die politischen Entscheidungsträger vorsichtig vorgehen werden. Er sagte, dass eine Konjunkturabschwächung „wahrscheinlich“ erforderlich sei, um die Inflation auf ein moderates Niveau zu senken.

Er wies jedoch darauf hin, dass der „Dot Plot“ der Fed-Sitzung im September, der auf eine weitere Zinserhöhung in diesem Jahr hindeutete, heute nicht mehr so ​​relevant sei. Powell sagte, dass „die Wirksamkeit des Punktdiagramms mit der Zeit abnimmt“.

Die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung im Dezember sank auf 19,8 % gegenüber 28,8 % am Dienstag.

Früher am Mittwoch zeigte der ADP-Beschäftigungsbericht, dass die Zahl der privaten Arbeitsplätze im letzten Monat um 113.000 gestiegen ist, was unter den Erwartungen liegt, obwohl die Stellenangebote im September etwas höher ausfielen als erwartet. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe sank im Oktober unerwartet um 2,3 Punkte auf 46,7, was einen schnelleren Rückgang signalisiert. Die Bauausgaben lagen im Rahmen. All dies erfolgt im Vorfeld des Stellenberichts für Oktober am Freitag.

Börsenrallye

Die neue Aktienmarktrally stieg am Mittwoch deutlich an, wobei die Renditen der Staatsanleihen zurückgingen. Die Aktien legten zu, nachdem Fed-Chef Jerome Powell leichte Gewinne verzeichnete.

Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Mittwoch um 0,7 %. Der S&P 500-Index stieg um 1,05 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 1,6 %. Das Börsenvolumen an der NYSE und der Nasdaq war höher als am Dienstag.

Angesichts der Zuwächse der wichtigsten Indizes war die Marktbreite dürftig.

Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg nur um 0,45 % und lag damit immer noch nahe am Dreijahrestief vom Freitag.

Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg nur um 0,3 %, während der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) um 1 % zulegte, beide blieben damit hinter ihren jeweiligen Indizes zurück. Beide liegen ebenfalls deutlich unter ihrer 200-Tage-Linie.

Die US-Rohölpreise gaben ihre anfänglichen Gewinne wieder zunichte und fielen um 0,7 % auf 80,44 $ pro Barrel.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank aufgrund von Fed-Chef Powell und den Wirtschaftsdaten um 8 Basispunkte auf 4,79 %. Die Rendite zweijähriger Staatsanleihen, die enger an die Politik der Fed gekoppelt ist, fiel um 10 Basispunkte auf 4,97 %, den niedrigsten Stand seit fast zwei Monaten.

Die Aktion am Mittwoch war ermutigend. Der Nasdaq hat sich von der 200-Tage-Linie erholt und die Marke von 13.000 zurückerobert. Aber es bleibt unter der 21-Tage- und insbesondere der 50-Tage-Linie. Der S&P 500 nähert sich direkt der 200-Tage-Marke. Der Dow Jones und Russell 2000 liegen deutlich unter diesem Schlüsselniveau.

Weitere führende Aktien, darunter Technologie- und Energiewerte sowie einige Namen aus dem Drogenbereich, setzen Kaufsignale oder signalisieren diese. Aber eine breitere Führung und Breite bleibt dürftig.

ETFs

Unter den Wachstums-ETFs legte der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 0,8 % zu, wobei die MSFT-Aktie eine wichtige Rolle spielte. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 2,5 %. Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 0,7 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) um 0,9 %, was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt. Roku-Aktien und Shopify sind große Beteiligungen an den ETFs von Ark Invest.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) stieg um 0,4 %. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) stieg um 3,1 %. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab um 0,2 % nach und der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 0,3 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 0,65 % zu.

Der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg um 0,2 %. Die LLY-Aktie ist eine wichtige XLV-Aktie, wobei Regeneron, McKesson und Cencora ebenfalls im ETF vertreten sind.

Tech Titans blinken Kaufsignale

Die Microsoft-Aktie stieg um 2,35 % auf 346,07 und übertraf damit ihren Höchststand vom 25. Oktober von 346,20, was einen frühen Einstieg in die Konsolidierung bis Juli ermöglichte. Die relative Stärkelinie hat bereits einen neuen Höchststand erreicht, ein bullisches Zeichen für die MSFT-Aktie. Die RS-Linie, die blaue Linie in den bereitgestellten Diagrammen, zeigt die Performance einer Aktie im Vergleich zum S&P 500.

Die Meta-Aktie kletterte um 3,5 % auf 311,85 und erreichte damit ihre 50-Tage-Linie zurück, nachdem sie aufgrund der Ergebnisse der letzten Woche unter dieses Schlüsselniveau gefallen war. Das bot einen frühen Einstieg.

Die Amazon-Aktie legte um 2,9 % auf 137 zu und bewegte sich deutlich über die 50-Tage-Linie sowie den kurzfristigen Widerstand bei 134,48. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 145,86, Anleger könnten das Muster jedoch als Short-Doppelboden mit einem Einstieg bei 134,48 betrachten.

Planen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD

Was nun

Die neue Marktrallye gewinnt an Dynamik. Einige Aktien geben Kaufsignale aus, während andere sich in Position bewegen.

Anleger hätten am Mittwochnachmittag etwas Engagement hinzufügen können und könnten dies auch weiterhin tun, wenn der Markt weitere Fortschritte macht. Aber tun Sie dies schrittweise. Die wichtigsten Indizes weisen viele potenzielle Widerstandsniveaus auf. Während einige Aktien interessant erscheinen, handelt es sich nicht um eine Flut an Kaufgelegenheiten, da die Breite nach wie vor schwach ist.

Aber es ist definitiv an der Zeit, nach Kaufgelegenheiten sowie nach Aktien Ausschau zu halten, die sich in ihrer Position bewegen oder zumindest eine starke relative Stärke aufweisen.

Die Gewinnsaison ist noch in vollem Gange, das sollten Sie bei Ihren Positionen und potenziellen Käufen unbedingt im Hinterkopf behalten.

Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.

