Dow-Jones-Futures steigen, Apple fällt aufgrund des Feiertagsausblicks; Stellenmeldung fällig

Die Dow-Jones-Futures stiegen am Freitagmorgen leicht an, während die S&P-500-Futures und die Nasdaq-Futures leicht fielen. Apfel (AAPL) sorgte über Nacht für Schlagzeilen in den Gewinnberichten, während der Stellenbericht für Oktober vor der Eröffnung erwartet wurde.







Die Aktienmarktrally setzte sich am Donnerstag fort, wobei der S&P 500 und der Dow Jones ihre eigenen Folgetage veranstalteten, nachdem der Nasdaq am Mittwoch den Aufwärtstrend bestätigt hatte. Der Nasdaq und der S&P 500 bewegten sich über die Widerstandsbereiche, während die Renditen von Staatsanleihen weiter sanken. Die Marktbreite war am Donnerstag viel besser.

Eli Lilly (LLY), Weatherford (WFRD), Palo Alto Networks (PANW), Palantir-Technologien (PLTR), Lululemon Athletica (LULU) und Ferrari (RACE) gab am Donnerstag Kaufsignale aus.

Die AAPL-Aktie fiel über Nacht. Die Gewinne von Apple übertrafen die Erwartungen, aber die Umsätze gingen erneut zurück und der iPhone-Hersteller prognostizierte niedrigere Umsätze im Weihnachtsquartal.

Die LLY-Aktie steht auf der IBD-Bestenliste. WFRD-Aktien und Palo Alto sind auf SwingTrader. Ferrari-, Lululemon- und PANW-Aktien liegen im IBD 50. RACE-Aktien liegen im IBD Big Cap 20. Eli Lilly war am Donnerstag die IBD-Aktie des Tages.

Stellenbericht

Der Stellenbericht für Oktober ist um 8:30 Uhr ET fällig. Ökonomen gehen davon aus, dass die Zahl der Beschäftigten außerhalb der Landwirtschaft um 179.000 steigen wird, was einer Abschwächung gegenüber 336.000 im September entspricht. Der nun zu Ende gegangene UAW-Streik belastete im Laufe des Monats wahrscheinlich die Nettoarbeitsplätze. Die Arbeitslosenquote wird voraussichtlich bei 3,8 % bleiben. Der durchschnittliche Stundenlohn soll um 0,3 % steigen, wobei sich der jährliche Anstieg auf 4 % verlangsamt.

Der Beschäftigungsbericht folgt auf gemischte bis schwache Wirtschaftsberichte während der Woche, die dazu beigetragen haben, die Renditen von Staatsanleihen einzudämmen und die neue Aktienmarktrally anzukurbeln. Daher könnten starke Beschäftigungsdaten für Oktober eine große negative Reaktion auslösen.

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures tendierten im Vergleich zum fairen Wert höher. S&P 500-Futures verloren etwa 0,1 %. Nasdaq-100-Futures sanken um 0,2 %. Die Apple-Aktie ist ein Bestandteil von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank leicht auf 4,64 %.

Der Stellenbericht vom Oktober wird sicher noch vor der Eröffnung für Schwankungen bei den Dow-Futures und den Renditen von Staatsanleihen sorgen.

Die Rohöl-Futures stiegen um fast 1 %.

Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.

FTX-Gründer SBF für schuldig befunden

Eine Bundesjury befand Sam Bankman-Fried, den Gründer der gescheiterten Kryptowährungsbörse FTX, am Donnerstagabend in allen sieben Betrugs- und Verschwörungsvorwürfen für schuldig. Dem ehemaligen FTX-CEO drohen bis zu 110 Jahre Gefängnis.

Wichtige Einnahmen

Zusätzlich zur Apple-Aktie Kratos Verteidigungs- und Sicherheitslösungen (KTOS), DraftKings (DKNG), Jaulen (JAULEN), Coinbase Global (MÜNZE), Carvana (CVNA), Atlassian (TEAM), Wolkenflare (NET) und Fortinet (FTNT) berichteten alle am späten Donnerstag.

Gewinner: Die DKNG-Aktie stieg über Nacht und die YELP-Aktie stieg; beide signalisierten einen frühen Einstieg.

Verlierer: Die FTNT-Aktie stürzte aufgrund schwacher Umsätze und Prognosen zum zweiten Mal in Folge ab. Auch die Aktien von Cloudflare und TEAM waren Verlierer. Die CVNA-Aktie fiel leicht, nachdem sie zunächst über Nacht sprunghaft angestiegen war, nachdem sie verschiedene Gewinnkennzahlen übertroffen hatte, teilweise aufgrund von Sonderfaktoren.

Die COIN-Aktie fiel stark, nachdem sie fast die Gewinnschwelle erreicht hatte, aber das Handelsvolumen sinkt weiter. Die Kryptowährungsbörse Coinbase legte am Donnerstag zu und näherte sich einem frühen Einstieg. Die KTOS-Aktie fiel leicht und blieb in einer Kaufzone, nachdem sie die Erwartungen übertroffen hatte.

Börsenrallye

Die Aktienmarktrally erlebte am Donnerstag erneut eine starke Sitzung mit höherem Volumen, wobei allgemein positive Gewinne und sinkende Staatsanleiherenditen für Rückenwind sorgten.

Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Donnerstag um 1,7 % oder 564 Punkte. Der S&P 500-Index stieg um 1,9 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 1,8 %.

Der Dow Jones und der S&P 500 führten am vierten Tag ihrer Rallyeversuche am Donnerstag Folgetage durch, was eine weitere Bestätigung des neuen Aufwärtstrends darstellte. Dies geschah, nachdem der Nasdaq am Mittwoch einen Folgetag für Tag 4 veranstaltete.

Aufeinanderfolgende FTDs kommen nicht so oft vor, daher ist das ein positives Zeichen.

Der Nasdaq stieg am Donnerstag über seine 21-Tage-Linie, wobei der S&P 500 die 200-Tage- und 21-Tage-Durchschnitte zurückeroberte. Beide nähern sich ihren gleitenden 50-Tage-Durchschnittswerten. Der Dow Jones hat seine 200-Tage-Marke überschritten und liegt knapp unter seiner 50-Tage-Marke.

Entscheidend für die Markterholung wird sein, dass sich die wichtigsten Indizes deutlich über die 50-Tage-Linie bewegen.

Die Marktbreite, die am Mittwoch noch mittelmäßig war, war am Donnerstag entschieden bullisch. Der Small-Cap-Index Russell 2000 stieg um 2,7 % und der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) stieg um 2,2 %, womit beide ihre schnell fallenden 21-Tage-Durchschnitte übertrafen. Beide liegen immer noch deutlich unter der 200-Tage- und 50-Tage-Linie.

Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) sprang um 2,1 % auf knapp unter seine 200-Tage-Linie.

Viele der Aktien, die in den letzten Tagen Kaufsignale signalisierten, legten am Donnerstag eine Pause ein, wie z Metaplattformen (META), obwohl einige wie Service jetzt (NOW) stieg weiter, zumindest moderat.

Am Donnerstag verzeichneten mehrere Aktien eine Gewinnlücke innerhalb der Basisgrenzen und bewegten sich manchmal in mögliche Kaufbereiche, darunter Roku (ROKU), DoorDash (BINDESTRICH), Shopify (SHOP), PLTR-Aktien und sogar Ferrari. Anleger könnten abwarten, ob einige dieser Namen ein paar Tage pausieren und so neue Kaufgelegenheiten schaffen.

Die US-Rohölpreise stiegen um 2,5 % auf 82,46 $ pro Barrel.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 12 Basispunkte auf 4,67 % und sank im Tagesverlauf auf nur noch 4,63 %. Die Rendite 10-jähriger Anleihen lag unter ihrer 21-Tage-Linie, liegt aber immer noch über der 50-Tage-Linie.

ETFs

Unter den Wachstums-ETFs legte der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 1,7 % zu, wobei Palo Alto und PLTR beide Mitglieder waren. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 2,6 %.

Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 8,4 % und ARK Genomics (ARKG) stieg um 4,8 %, was Aktien mit spekulativeren Geschichten widerspiegelt. Die COIN-Aktie ist die Nummer 1 unter den ETFs von ARK Invest. Die DKNG-Aktie gehört zu den Top-10-Aktien von Cathie Wood, wobei ARK auch eine beträchtliche Menge an Palantir-Aktien besitzt.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) legte um knapp über 2 % zu. SPDR S&P Homebuilders (XHB) legte um 2,2 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) erholte sich um 3 %, und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) kletterte um 1,6 %. Die LLY-Aktie ist eine wichtige XLV-Aktie.

Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) stieg um 2,1 %. Der Financial Select SPDR ETF (XLF) stieg um 2,4 %, während der SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) um 5,7 % zulegte.

Apple-Einnahmen

Die Apple-Gewinne übertrafen leicht die Prognosen für das vierte Quartal des Geschäftsjahres, und die Umsätze des Dow-Jones-Technologiegiganten übertrafen leicht die Zielvorgaben. Doch der Umsatz ging im vierten Quartal in Folge im Vergleich zum Vorjahr zurück. Die Verkäufe in China blieben aufgrund zahlreicher Gegenwinde hinter den Prognosen zurück. In der Telefonkonferenz deuteten Apple-Führungskräfte an, dass die Feiertagsumsätze im ersten Quartal auf dem Niveau des vierten Quartals liegen und unter den Schätzungen der Wall Street liegen würden.

Die Apple-Aktie fiel nachbörslich leicht. Die Aktien stiegen in der Donnerstagssitzung um 2,1 % auf 177,57 und überschritten damit die 50-Tage-Linie, einen Tag nachdem sie die 200-Tage-Marke zurückerobert hatten. Die AAPL-Aktie hat einen offiziellen Kaufpunkt von 198,23. Anleger könnten eine absteigende Trendlinie oder ein kurzfristiges Hoch von 182,34 als frühen Einstieg nutzen.

Aktien in Kaufbereichen

Die Aktie von Eli Lilly stieg am Donnerstag um 4,7 % auf 580,29 und stieg damit wieder über die 50-Tage-Linie. Im Tagesverlauf erreichten die Aktien 597,44 und durchbrachen damit eine Trendlinie, die bis zum Hoch vom 13. Oktober von 629,97 zurückreichte. Am frühen Donnerstag meldete Eli Lilly einen überraschenden Gewinn, da sich das Umsatzwachstum im zweiten Quartal in Folge beschleunigte. Der Umsatz des Diabetes-/Gewichtsabnahmemedikaments Mounjaro stieg um 652 % auf 1,41 Milliarden US-Dollar.

Die WFRD-Aktie stieg um 4 % auf 99,11 und überwand damit einen Kaufpunkt von 97,88 von einer flachen Becher-mit-Henkel-Basis. Die relative Stärkelinie liegt bei den Ölmaschinen auf einem Höchststand.

Die PANW-Aktie stieg um 2,25 % auf 250,36, durchbrach damit eine kurze Abwärtstrendlinie und verlängerte die Bewegung vom Mittwoch aus der 21-Tage-Linie. Die Palo Alto-Aktie befindet sich immer noch in einer Konsolidierung, die fast vier Monate zurückreicht. Die PANW-Aktie fiel über Nacht im Einklang mit Fortinet und Cloudflare.

Die PLTR-Aktie stieg um 20 % auf 17,97, sprang über die 50-Tage-Marke und überwand kurzzeitig eine Trendlinie. Im Tagesverlauf erreichte die Aktie 18,30 und lag damit knapp unter dem kurzfristigen Hoch von 18,44. Das könnte als früher Einstieg dienen, oder vielleicht könnte sich die Palantir-Aktie um die aktuellen Niveaus herum stabilisieren und die 50-Tage-Linie aufholen lassen. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 20,24. Am frühen Donnerstag übertraf Palantir die Gewinnaussichten und gab eine bullische Prognose ab.

Die LULU-Aktie kletterte um 2,1 % auf 403,50, durchbrach damit einen kurzen Abwärtstrend und setzte den Aufschwung vom Mittwoch vom 50-Tage-Durchschnitt fort. Das bot einen frühen Einstieg. Anleger könnten auch den immer noch gültigen offiziellen Flat-Base-Kaufpunkt von 406,94 nutzen. Das Volumen war im jüngsten Aufschwung gering, aber die relative Stärkelinie liegt etwa bei den 52-Wochen-Höchstständen.

Die RACE-Aktie legte um etwas mehr als 6 % auf 323,42 zu, nachdem der Hersteller von Luxussportwagen ein viertes Quartal in Folge mit einem beschleunigten Gewinn- und Umsatzwachstum meldete und seine Umsatzprognose anhob. Die Ferrari-Aktie durchbrach eine Trendlinie und ein kurzfristiges Hoch und bot einen frühen Einstieg. Der offizielle Kaufpunkt liegt laut MarketSmith bei 329,88. Die Ferrari-Aktie wird nicht über ihre 50-Tage-Linie hinaus verlängert, aber im Idealfall würde sie eine Pause einlegen oder sich an das aktuelle Niveau annähern. Die RS-Linie befindet sich bereits auf Höchstniveau.

Was nun

Die Aktienmarktrally zeigte eine starke Folgebewegung zum Folgetag der Nasdaq, ein positives Zeichen. Es ergaben sich neue Kaufgelegenheiten, allerdings ergaben sich mehrere aufgrund großer Ertragslücken, die mit einigen zusätzlichen Risiken einhergingen.

Es ist an der Zeit, die Belichtung zu erhöhen, aber tun Sie dies schrittweise. Während sich der Gesamtmarkt erholt und Ihre Bestände Fortschritte machen, können Sie einige neue Käufe tätigen. Wenn der Markt weiter nach oben tendiert, wird es nicht lange dauern, bis erhebliche Investitionen getätigt werden.

Der Arbeitsmarktbericht vom Freitag könnte für die Renditen von Staatsanleihen von entscheidender Bedeutung sein, die nach wie vor der dominierende Markttreiber sind. Die Reaktion auf die Gewinne von Apple könnte die Märkte beeinflussen. Im Großen und Ganzen bleibt die Gewinnsaison aktiv. Am Donnerstag gab es einige große Gewinngewinne, aber auch einige große Verlierer.

Es ist definitiv an der Zeit, Ihre Beobachtungslisten auf dem neuesten Stand zu halten. Aktien, die schwach aussahen, sehen plötzlich viel besser aus. Sie benötigen eine breite Beobachtungsliste, um die wachsende Führung zu verfolgen, sollten sich aber auch auf eine ausgewählte Gruppe von Namen konzentrieren.

Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf X/Twitter unter @IBD_ECarsonThreads bei @edcarson1971 und Bluesky bei @edcarson.bsky.social für Börsenaktualisierungen und mehr.

