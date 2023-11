Dow-Jones-Futures: Markt verlängert Siegesserie, 5 Tech-Aktien im Kaufbereich; Tesla Rivals-Bericht

Dow Jones-Futures veränderten sich nach Geschäftsschluss kaum, ebenso wie S&P 500-Futures und Nasdaq-Futures. Die Tesla-Rivalen Rivian und Lucid berichteten nachbörslich, wobei der Personaldienstleister Upwork zu den großen Gewinnern zählte.







Die Aktienmarktrallye verlängerte am Dienstag ihre Siegesserie, wobei die Renditen der Staatsanleihen zurückgingen und die Gewinne im Allgemeinen positiv waren. Datenhund (DDOG) stieg aufgrund eines Beat-and-Raise-Berichts sprunghaft an und löste eine Reihe anderer Cloud-Software-Namen aus.

Zusätzlich zur DDOG-Aktie, MongoDB (MDB) und Dynatrace (DT) hat frühe Einträge gelöscht. Adobe (ADBE) und Service jetzt (JETZT) bewegte sich über die offiziellen Kaufpunkte.

Allerdings war die Marktbreite bestenfalls dürftig, und Energieaktien stürzten ab.

Verdienste

Tesla (TSLA) Rivalen Rivian (RIVN) und Klar (LCID), Akamai-Technologien (AKAM), Axon Enterprise (AXON), Upwork (UPWK) und Warren Buffett unterstützt Occidental Petroleum (OXY) berichtete am Dienstagabend.

Das tat es auch Gilead-Wissenschaften (VERGOLDEN), Array-Technologien (ARRY), Upstart Holdings (UPST) und Upwork (UPWK).

Gewinner: Die UPWK-Aktie stieg im späten Handel um mehr als 10 %, nachdem sie knapp über der 50-Tage-Linie schloss. AKAM Solid stieg solide, nachdem es innerhalb einer Kaufzone schloss. Die RIVN-Aktie legte aufgrund besser als erwarteter Q3-Ergebnisse und eines angehobenen Produktionsziels für das Gesamtjahr solide zu. Die AXON-Aktie stieg leicht an, was auf eine mögliche Rückkehr in die Kaufzone hindeutet. Die OXY-Aktie stieg leicht.

Verlierer: Die UPST-Aktie brach aufgrund eines über den Erwartungen liegenden Verlusts und schwacher Einnahmen ein. Die ARRY-Aktie stürzte ab, da das Solar-Tracking-Unternehmen Umsatz und Prognose verfehlte. Die GILD-Aktie fiel leicht. Die LCID-Aktie ging leicht zurück, da der Umsatz deutlich unterschritten wurde und der Hersteller von Luxus-Elektrofahrzeugen seine Produktionsziele erneut kürzte.

Unterdessen hat sich die Tesla-Aktie über Nacht kaum verändert, wie die Premium-EV-Startup-Konkurrenten berichteten. TSLA schloss um 1,3 % auf 222,18, wieder über der 200-Tage-Linie, aber unter der 21-Tage-Linie.

Die DDOG-Aktie wurde zur IBD-Bestenliste hinzugefügt und schließt sich der NOW-Aktie an. ServiceNow-, Adobe- und DT-Aktien liegen im IBD 50. ServiceNow- und ADBE-Aktien liegen im IBD Big Cap 20.

Das in diesem Artikel eingebettete Video erörtert das Marktgeschehen am Dienstag und analysiert Datadog, MDB-Aktien und Uber-Technologien (UBER).

Dow Jones Futures heute

Dow-Jones-Futures blieben im Vergleich zum fairen Wert unverändert. S&P 500-Futures und Nasdaq 100-Futures tendierten nach unten.

Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.

Börsenrallye

Die Aktienmarktrallye setzte sich am Dienstag dank sinkender Treasury-Renditen und eines boomenden Softwaresektors fort.

Der Dow Jones Industrial Average stieg im Börsenhandel am Dienstag um 0,2 %. Der S&P 500-Index stieg um 0,3 %. Der Nasdaq-Composite stieg um 0,9 %.

Der Nasdaq 100 durchbricht nun eindeutig eine Trendlinie, die zu seinem Hoch vom 19. Juli zurückkehrt und um 0,9 % steigt. Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) legte dank Softwaregewinnen rund um die 50-Tage-Marke und eine Trendlinie um 0,8 % zu.

Aber insgesamt war die Marktbreite negativ. An der Nasdaq führten die Gewinner knapp. An beiden Börsen übertrafen die neuen Tiefststände die neuen Höchststände.

Der Small-Cap-Index Russell 2000 verlor 0,3 %. Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) gab um 0,2 % nach.

Der Nasdaq hat nun acht Sitzungen in Folge eine Rallye hingelegt, während der Dow Jones und der S&P 500 in den letzten sieben Sitzungen gestiegen sind. Eine Pause wäre keine Überraschung, obwohl das schon seit ein paar Tagen der Fall ist. Und da sich der Nasdaq und der S&P 500 ihren Höchstständen im Oktober nähern und die Marktbreite kleiner wird, sind die Chancen jetzt sogar noch höher.

Energieaktien fielen am Dienstag stark, wobei einige widerstandsfähige Führungskräfte zusammenbrachen.

Die US-Rohölpreise fielen um 4,3 % und pendelten sich bei 77,37 $ pro Barrel ein. Das ist der niedrigste Schlusskurs seit Ende Juli.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen sank um 9 Basispunkte auf 4,57 % und erreichte damit wieder die 50-Tage-Linie. Aber der US-Dollar verzeichnete einen ordentlichen Gewinn.

ETFs

Unter den Wachstums-ETFs legte der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 2 % zu. Adobe Stock und ServiceNow sind große IGV-Komponenten, wobei Datadog und Dynatrace ebenfalls in IGV enthalten sind. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) stieg um 0,6 %.

Der ARK Innovation ETF (ARKK) stieg um 2,9 % und ARK Genomics (ARKG) stieg um 3,2 %, was Aktien mit spekulativeren Geschichten widerspiegelt. Die Tesla-Aktie ist ein wichtiger Bestandteil der ETFs von ARK Invest.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) verlor 1,9 %. SPDR S&P Homebuilders (XHB) legte um 0,65 % zu. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab um 2,2 % nach und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) stieg leicht um 0,1 %.

Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) fiel um 0,25 % und der Financial Select SPDR ETF (XLF) fiel um 0,15 %.

Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt im Auge behalten sollten

Software-Aktien in Kaufzonen

Am frühen Mittwoch berichtete Datadog, dass die Gewinne im dritten Quartal im Vergleich zum Vorjahr um 96 % gestiegen sind und damit deutlich übertroffen wurden, wobei sich das Wachstum im zweiten Quartal in Folge beschleunigte. Der Umsatz stieg im zweiten Quartal in Folge um 25 % und erreichte ebenfalls einen Spitzenwert. Datadog, das eine Überwachungs- und Analyseplattform für Softwareentwickler bietet, verzeichnete im vierten Quartal ebenfalls einen Aufwärtstrend.

Die DDOG-Aktie schoss um 28,5 % auf 102,20 in die Höhe und durchbrach damit einen Abwärtstrend, der bis in den Juli zurückreichte. Die Aktien überwanden im Tagesverlauf einen Kaufpunkt von 102, ausgehend von einer unruhigen Doppelbodenbasis. Anleger könnten warten, bis die DDOG-Aktie diesen Kaufpunkt wieder erreicht, vielleicht nach einer Pause.

Die Erträge von Datadog führten zu großen Zuwächsen bei vielen Cloud-Software-Namen.

Die MDB-Aktie stieg um 11 % auf 369,04 und durchbrach damit die 50-Tage-Linie und eine enge Trendlinie, während sie im Tagesverlauf auch den Oktober-Höchststand von 374,67 überschritt. Dies ermöglichte einen frühen Einstieg in die MongoDB-Aktie, obwohl die Aktien ein Intraday-Hoch von 384,15 erreichten. Anleger könnten das als Einstieg nutzen. Der offizielle Kaufpunkt liegt bei 439. MongoDB unterhält wie Datadog eine Beziehung zu Amazon Web Services, der Cloud-Computing-Einheit von Amazon.com (AMZN),

Die DT-Aktie stieg um 3,15 % auf 48,77, erholte sich von der 50-Tage-Linie und überwand das Post-Earnings-Hoch der letzten Woche von 48,70. Anleger könnten dies als Einstieg nutzen, obwohl das Hoch vom 12. Oktober von 49,90 nicht mehr weit entfernt ist. Die Dynatrace-Aktie befindet sich mit einem Kaufpunkt von 55,87 immer noch in der unteren Hälfte einer 23 % tiefen Konsolidierung.

Unterdessen stieg die Adobe-Aktie um 3,5 % auf 585,20 und überwand damit sowohl einen Flat-Base-Kaufpunkt von 570,24 als auch einen alternativen Einstiegspunkt von 574,40. Die NOW-Aktie stieg um 0,8 % auf 613,91, überschritt damit weiter den Double-Bottom-Kaufpunkt von 607,90 und erreichte im Tagesverlauf die Spitze der Konsolidierung.

Beide Softwareriesen legten überdurchschnittlich stark zu, wobei ihre relativen Stärkelinien Höchststände erreichten. Allerdings stehen sowohl die ADBE-Aktie als auch die ServiceNow-Aktie kurz vor einer Überschreitung der 50-Tage-Linie.

Planen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD

Was nun

Die Aktienmarktrally steigt weiter an und die wichtigsten Indizes befinden sich auf einer Siegesserie. Immer mehr Aktien geben Kaufsignale, während andere ihre Kursbewegungen ausweiten oder eine Lücke bei den Basiswerten bilden.

Anleger hatten in den letzten Tagen Gelegenheit, ihr Engagement zu erhöhen.

Erhöhen Sie Ihre Käufe nicht an einem Tag. Das hilft Ihnen, eine plötzliche Marktumkehr zu vermeiden. Wenn Sie Ihr Portfolio schrittweise in einem gesunden Markt aufbauen, dauert es nicht lange, von einer geringen Exposition zu einer hohen Investition zu gelangen.

Eine Marktpause ist wohl „fällig“, muss aber nicht sofort erfolgen. Eine bescheidene Pause oder ein Rückzug bei geringem Volumen wäre gesund und würde einigen jüngsten Gewinnern die Möglichkeit geben, zu Atem zu kommen und vielleicht Griffe zu bilden.

Arbeiten Sie auf jeden Fall an Ihren Beobachtungslisten. Einige Aktien haben die Kaufzone verlassen, während andere sich in Position bewegen.

Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf X/Twitter unter @IBD_ECarsonThreads bei @edcarson1971 und Bluesky bei @edcarson.bsky.social für Börsenaktualisierungen und mehr.

