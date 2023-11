Dow-Jones-Futures fallen: Nasdaq wird nicht fallen, Nvidia gibt Kaufsignal; 7 Gewinntreiber spät

Dow-Jones-Futures fielen nachbörslich leicht, ebenso wie S&P-500-Futures und Nasdaq-Futures. Disney, ARM Holdings und Affirm führten die nachbörslichen Gewinne an, wobei ein heißer Tesla-Rivale vor der Eröffnung am Donnerstag erwartet wird.







X









Die Börsenrallye verlief am Mittwoch durchwachsen. Der S&P 500 und der Nasdaq erholten sich von bescheidenen Verlusten, erkämpften winzige Gewinne und setzten damit ihre lange Siegesserie fort. Der Dow Jones ging zum ersten Mal seit acht Sitzungen leicht zurück.

Die Marktbreite war schwach, und der Russell 2000 brach erneut ein.

Nvidia (NVDA) gibt ein Kaufsignal aus, aber das Volumen gibt weiterhin Anlass zur Sorge.

Verdienste

Nach dem Schluss, Duolingo (DUOL), britischer Chipriese Armbestände (ARM), AppLovin (APP), Walt Disney (DIS), Take-Two Interactive (TTWO), Bestätigen Sie die Bestände (AFRM) und Schöner Isaak (FICO) gab Quartalsergebnisse bekannt.

DUOL-Aktien und Fair Isaac schlossen im Kaufbereich, während sich ARM-Aktien, AppLovin, Take-Two Interactive und Affirm alle am Mittwoch in der Nähe von Kaufpunkten einpendelten. Die DIS-Aktie befindet sich seit März 2021 in einer Talfahrt.

Gewinner: DUOL-Aktien, Affirm und AppLovin waren über Nacht große Gewinngewinne. Duolingo dürfte ein Zweijahreshoch erreichen. Die APP-Aktie ist auf dem besten Weg, den offiziellen Kaufpunkt zu überschreiten, während die AFRM-Aktie einen frühen Einstieg schafft. Die TTWO-Aktie stieg trotz fehlender Quartalskonsens leicht an.

Die DIS-Aktie stieg nachbörslich leicht an, da der Unterhaltungsriese die Aufrufe für EPS- und Disney+-Abonnenten übertraf, obwohl der Umsatz etwas gering ausfiel.

Verlierer: Die ARM-Aktie stürzte aufgrund schwacher Prognosen nach einem Tief im dritten Quartal spät ab. Die FICO-Aktie fiel aufgrund gemischter Ergebnisse und drohte wieder unter einen Kaufpunkt zu fallen.

Tesla (TSLA) China-Rivale Li Auto (LI) und Riese für Luft- und Raumfahrtteile TransDigm (TDG) stehen am Donnerstagmorgen zur Verfügung. Sowohl die LI-Aktie als auch TransDigm haben kürzlich ihre 50-Tage-Linie durchbrochen. Diese hätten frühzeitige Teilnahmen angeboten, wenn es die bevorstehenden Einnahmen nicht gegeben hätte.

Die Nvidia-Aktie steht auf der IBD-Bestenliste. Die FICO-Aktie gehört zu den IBD Long-Term Leaders. Li Auto-, Nvidia- und DUOL-Aktien liegen im IBD 50.

Dow Jones Futures heute

Die Dow-Jones-Futures verloren im Vergleich zum fairen Wert einen Bruchteil, auch wenn die Disney-Aktie einen leichten Anstieg verbuchte. S&P 500-Futures fielen um 0,15 % und Nasdaq 100-Futures fielen um 0,2 %.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um einige Basispunkte auf 4,49 %.

Denken Sie daran, dass sich die nächtliche Aktion bei Dow-Futures und anderswo nicht unbedingt in einem tatsächlichen Handel in der nächsten regulären Börsensitzung niederschlägt.

Begleiten Sie IBD-Experten bei der Analyse führender Aktien und des Marktes auf IBD Live

Börsenrallye

Die Börsenrallye endete bei den wichtigsten Indizes knapp gemischt.

Der Dow Jones Industrial Average fiel im Börsenhandel am Mittwoch um 0,1 %. Der S&P 500 Index und der Nasdaq Composite stiegen um 0,1 %

Die Marktbreite war erneut schwächer, als die wichtigsten Indizes vermuten ließen.

Der Small-Cap-Index Russell 2000 brach um 1,1 % ein. Der Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) gab um 0,2 % nach. Der First Trust Nasdaq 100 Equal Weighted Index ETF (QQEW) gab um 0,5 % nach.

Während die Breite gering war, haben sich führende Aktien gut geschlagen.

Der S&P 500 und der Nasdaq liegen knapp unter ihren Oktober-Höchstständen, leicht über ihren 50-Tage-Linien. Es ist ein natürlicher Ort, an dem die Indizes kurzfristig auf Widerstand stoßen und Unterstützung finden. Man könnte die Aktion vom Mittwoch als eine Pause bezeichnen, aber es war keine große Pause.

Die US-Rohölpreise fielen um 2,65 % auf 75,33 USD pro Barrel und setzten damit ihren starken Rückgang seit Ende Oktober fort.

Die Rendite 10-jähriger Staatsanleihen fiel um 5 Basispunkte auf 4,52 % und schloss zum ersten Mal seit Mitte Mai unter der 50-Tage-Linie.

ETFs

Unter den Wachstums-ETFs stieg der iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) um 0,65 %. Der VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) kletterte um 0,4 %, wobei die Nvidia-Aktie die Nummer 1 war.

Der ARK Innovation ETF (ARKK) fiel um 1,4 % und der ARK Genomics ETF (ARKG) fiel um 4,1 %, was spekulativere Story-Aktien widerspiegelt. Die Tesla-Aktie ist ein wichtiger Bestandteil der ETFs von Ark Invest.

Der SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) gab um 0,15 % nach. Der SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) schloss im Wesentlichen flach. Der Energy Select SPDR ETF (XLE) gab um 1,25 % nach und der Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV) rutschte um 0,1 % ab.

Der Industrial Select Sector SPDR Fund (XLI) legte um 0,2 % zu und der Financial Select SPDR ETF (XLF) legte um 0,1 % zu.

Die fünf besten chinesischen Aktien, die Sie jetzt im Auge behalten sollten

Nvidia-Aktie

Die Nvidia-Aktie stieg am Mittwoch um 1,35 % auf 465,76, liegt nun deutlich über einer absteigenden Trendlinie und bietet einen frühen Einstieg. Die NVDA-Aktie liegt knapp unter dem offiziellen Double-Bottom-Kaufpunkt von 476,09. Die relative Stärkelinie befindet sich bereits fast auf neuen Höchstständen.

Die Gewinnzahlen von Nvidia stehen am 21. November bevor, aber es bleibt noch Zeit, ein Polster aufzubauen und eine Entscheidung zu treffen.

Es gibt jedoch ein eklatantes Problem: die Lautstärke. Die Nvidia-Aktie ist seit mehr als zwei Monaten nicht mehr überdurchschnittlich stark gestiegen, was auf einen Mangel an institutioneller Unterstützung in der jüngsten Basis hindeutet.

Was nun

Die Aktienmarktrally läuft weiterhin gut.

Nach der Erhöhung des Engagements nach den Folgetagen der letzten Woche und Anfang dieser Woche möchten Anleger möglicherweise einen leichten Rückgang erleben, bevor sie größere Neukäufe tätigen.

Ein Rückgang würde viele Aktien dazu veranlassen, ihre Kursziele zu erreichen und die gleitenden Durchschnitte aufholen zu lassen.

Halten Sie Ihre Merklisten aktuell.

Lesen Sie täglich „The Big Picture“, um über die Marktrichtung und die führenden Aktien und Sektoren auf dem Laufenden zu bleiben.

Bitte folgen Sie Ed Carson auf X/Twitter unter @IBD_ECarsonThreads bei @edcarson1971 und Bluesky bei @edcarson.bsky.social für Börsenaktualisierungen und mehr.

SIE KÖNNEN AUCH MÖGEN:

Fangen Sie mit MarketSmith die nächste große Gewinneraktie

Möchten Sie schnelle Gewinne erzielen und große Verluste vermeiden? Probieren Sie SwingTrader aus

IBD Digital: Schalten Sie noch heute die Premium-Aktienlisten, Tools und Analysen von IBD frei

Planen Sie den Markt mit der ETF-Marktstrategie von IBD

Tesla vs. BYD: EV-Giganten wetteifern um die Krone, aber welches ist der bessere Kauf?