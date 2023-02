New York

CNN

—



Amerikaanse aandelen daalden dinsdagmiddag na winst over het vierde kwartaal en prognoses van megaretailers zoals Walmart en Home Depot zorgden voor bezorgdheid over de sterke vraag van de Amerikaanse consument.

De Dow Jones daalde dinsdagmiddag 500 punten of 1,5%. De S&P 500 daalde met 1,6% en de Nasdaq Composite noteerde 1,8% lager.

Walmart (WMT) overtrof de omzetverwachtingen, maar de aandelen van het aandeel daalden tijdens de ochtendhandel met bijna 2% nadat de retailer zijn vooruitzichten voor het komende jaar had verlaagd. De CFO van Walmart (WMT) zei dat hij zich zorgen maakte over de inflatie en de impact ervan op de Amerikaanse consument.

“De consument staat nog steeds erg onder druk, en als je naar economische indicatoren kijkt, worden de balansen dunner en dalen de spaarquotes ten opzichte van voorgaande periodes”, zei John Rainey, CFO van Walmart, tijdens het inkomensgesprek. “En daarom kijken we vrij voorzichtig naar de rest van het jaar.”

De aandelen van het aandeel waren aan het begin van de middag hersteld en stegen met ongeveer 0,6%.

Home Depot (HD) rapporteerde recordwinsten voor het fiscale jaar dat eindigde in januari, en verhoogde zowel het uurloon als het stockdividend. Maar het vierde kwartaal schetste een ander beeld, aangezien het bedrijf voor het eerst sinds 2019, vóór de pandemie, de omzetverwachtingen miste.

Het bedrijf verlaagde ook zijn vooruitzichten voor het komende jaar, omdat leidinggevenden een voorzichtigere toon aansloegen over recessie- en inflatieprognoses bij de oproep die volgde op de winst.

De aandelen van het aandeel daalden dinsdag met bijna 6% toen de huizenmarkt verzwakte – de verkoop van bestaande huizen in de VS daalde in januari tot het laagste niveau in meer dan 12 jaar.

“Na een jaar van tarten van de zwaartekracht hebben de vertragende economie en de druk op consumenten Home Depot eindelijk ingehaald”, zegt Neil Saunders, algemeen directeur van GlobalData. “Het grootste deel van 2022 is het aantal verkochte bestaande woningen aan het dalen. Het tempo van de daling versnelde echter in december, waarbij het volume van voltooide verkopen met een scherpe 36,3% daalde.”

Target, Best Buy, Macy’s en Gap zullen later deze maand rapporteren.

Beleggers maken zich intussen op voor een week vol belangrijke economische cijfers. De notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve komen op woensdag, een tweede herziening van het bbp zal op donderdag worden vrijgegeven en vrijdag brengt de persoonlijke consumptie-uitgaven van januari – de favoriete inflatiemeter van de Fed.