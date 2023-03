“Doug Mastriano heeft die verkiezing gewonnen. Het was een valse verkiezing, en ik denk dat de mensen weten dat het een valse verkiezing was,’ zei ze terwijl ze over het parkeerterrein liep op zoek naar haar auto na het einde van de rally, terwijl de harde wind van half maart in haar gezicht streek. “Mensen in Pennsylvania weten het.”

In een tussentijdse cyclus die teleurstellend was voor de GOP in het hele land, behoorden de Republikeinen in Pennsylvania tot de grootste verliezers. Samen met Mastriano’s geseling, kwamen GOP-kandidaten tekort in de Senaatswedstrijd en de meeste staatshuisraces.

Gevestigde Republikeinen hebben een zilveren voering gevonden te midden van de grimmigheid: misschien komt er een afrekening. Zelfs diehard aanhangers van voormalig president Donald Trump, redeneerden ze, zijn het eindelijk zat om te verliezen.

De campagnetak van de GOP van de Senaat heeft een nieuwe voorzitter, senator Steve Daines uit Montana, die heeft gezworen de voorverkiezingen binnen te gaan om kandidaten voor te dragen die algemene verkiezingen kunnen winnen. En in Pennsylvania probeert hij Dave McCormick, een voormalige CEO van hedgefondsen die in 2022 ternauwernood de voorverkiezingen van de Senaat verloor, het hof te maken om het op te nemen tegen de democratische senator Bob Casey. McCormick onderneemt stappen om zich voor te bereiden op een mogelijke campagne, waaronder het uitbrengen van een boek op dinsdag, het lanceren van een nieuw politiek actiecomité en het onlangs bijwonen van GOP-evenementen in de staat. Als teken dat hij geen grapjes maakt over ingrijpen, Daines viel Mastriano vorige week aan als onverkiesbaar nadat het nieuws naar buiten kwam dat hij een senaatsloop overwoog.

Maar hoewel de stappen hoop hebben gegeven aan partijfunctionarissen en donoren, laten de getuigenissen van kiezers zoals Crowe zien hoe ver de GOP nog moet gaan. In deze hoek van de politieke wereld in Pennsylvania is het de gevestigde orde – niet de MAGAverse – die koerscorrectie nodig heeft.

“De herverkiezingscampagne van de Senaat in DC is als: ‘We willen niet dat Mastriano zich kandidaat stelt.’ Nou, daar heb je niets over te zeggen, kerel,’ zei Mastriano tijdens zijn bijeenkomst tijdens het weekend. ‘Zonder de Walk as Free People-beweging kunnen ze geen staatsraces winnen, toch? Zonder ons kunnen ze niet winnen. Dus ze kunnen maar beter gember zijn.

Mastriano’s rally was deels revival, deels reünie voor zijn fans. Het werd gehouden in een klein stadje in het zuiden van Centraal-Pennsylvania en was ook een demonstratie van waar McCormick en zijn reguliere bondgenoten in de partij mee te maken zouden kunnen krijgen als hij meedoet aan de Senaatsrace.

Een paar honderd mensen woonden het evenement bij, waar Mastriano dit jaar een reeks Republikeinen promootte die zich kandidaat stelden voor een plaatselijk ambt. Naast de kandidaten waren sprekers onder meer Rep. John Joyce (R-Pa.), Trump-advocaat Christina Bobb en conservatieve media-persoonlijkheid Wendy Bell. De belangrijkste boodschap was dat het MAGA-isme niet dood is. De taal die gesproken werd, waren echter complottheorieën.

Over de betrouwbaarheid van de verkiezingen van 2020: “Waar komen deze cijfers vandaan? Niets kwam overeen. Het werkte niet,’ zei Bobb.

Over het herstel van senator John Fetterman van een klinische depressie in een ziekenhuis: “Weten we zelfs of Fetterman op dit moment nog leeft?” vroeg Lori Phillips, een vrijwilliger voor Mastriano die de bijeenkomst bijwoonde.

Over Covid-19: “China zou moeten worden vastgehouden voor oorlogsmisdaden, en als onze regering – als (Anthony) Fauci en al die jongens – er net zo goed bij betrokken waren, zouden ze misschien moeten worden vastgehouden voor oorlogsmisdaden”, zei gepensioneerde Larry Haugh, nog een rallyganger.

In een interview op maandag zei McCormick dat Mastriano geen rol zou spelen bij zijn beslissing om zich opnieuw kandidaat te stellen voor de Senaat.

“Het is een persoonlijke keuze”, zei hij. “Het zal gebaseerd zijn op de vraag of ik geloof dat ik kan winnen en echt kan bijdragen als senator uit Pennsylvania. En hoe andere mensen erover denken en wat ze doen, zal geen primaire overweging zijn.

Terwijl hij de levensvatbaarheid van een senaatsloop afweegt, zei McCormick ook dat de GOP moet werken om de kiezersregistratie te vergroten en Republikeinen aan te moedigen om per post te stemmen. In wat leek op een subtiele klop op Mastriano, voegde hij eraan toe: “Ik denk dat het belangrijk is dat we kandidaten kiezen die de voorverkiezingen en de generaal kunnen winnen, of het nu voor de Senaat is of voor de gouverneur of voor andere races in het hele land.”

Democraten, die vorig jaar in verschillende voorverkiezingen van de GOP Trump-gelieerde kandidaten naar voren brachten in de hoop de minst formidabele tegenstanders te ontmoeten, wagen zich al aan de ontluikende wedstrijd in Pennsylvania. De dag voordat het boek van McCormick, ‘Superpower in Peril: A Battle Plan to Renew America’, werd uitgebracht, bracht de campagnetak van de Senaatsdemocraten een document uit waarin eerdere aanvallen van collega-republikeinen op McCormick werden belicht. Op dezelfde dag bracht een liberaal opiniepeilingsbureau een onderzoek uit waaruit bleek dat Mastriano McCormick leidde in een hypothetische voorverkiezingen.

In de afgelopen weken hebben functionarissen van de Democratische Senatoriale Campagnecommissie gesprekken gevoerd met voormalige campagneadviseurs voor nu-Gov. Josh Shapiro, die afgelopen herfst Mastriano versloeg. Volgens een persoon die bekend was met de gesprekken, concentreerden ze zich op Mastriano’s sterke punten in een GOP-voorverkiezingen.

Bij de bijeenkomst van Mastriano stond een aantal aanwezigen sceptisch tegenover McCormick.

“Hij was naar mijn mening een RINO”, zei verpleegster Joy Whitesel. “Hij leek gewoon te geoefend voor mij.”

“Ik had nog niet eens van hem gehoord totdat hij aankondigde dat hij zich kandidaat stelde”, zegt gezondheidswerker Rebecca Evans.

Maar het was niet alleen McCormick die vrees opriep, maar ook de politieke remedies die hij en andere traditionele Republikeinen aandrongen in de nasleep van de teleurstelling in 2022. Hoewel meerdere Republikeinse leiders, waaronder Mastriano, hebben betoogd dat de partij het stemmen per post moet omarmen, waren verschillende rallybezoekers terughoudend om die kant op te gaan.

“Ik ben het niet eens met stemmen per post, omdat het zo gemakkelijk is om frauduleus te worden”, zei Whitesel, eraan toevoegend dat ze wil dat Mastriano zich kandidaat stelt voor de Senaat en zich geen zorgen maakt over zijn verkiesbaarheid “omdat zijn verlies alleen per post was.” in stemmen – hij won de persoonlijke stemmen – en hij kreeg nul steun van de RINO’s.

Voor McCormick roept dit allemaal lastige vragen op: is er vooral een weg vooruit naar het winnen van de nominatie van zijn partij, vooral nu Trump zich kandidaat stelt voor het presidentschap. Tijdens de verkiezingen van vorig jaar zocht McCormick tevergeefs de goedkeuring van de voormalige president en huurde hij verschillende van zijn ex-assistenten in. Voorlopig lijkt hij het over een andere boeg te gooien. Hoewel McCormick in zijn boek Trumps benadering van China en de economie toejuichte, vertelde hij ook over een privégesprek waarin Trump tegen hem zei: “Je weet dat je niet kunt winnen tenzij je zegt dat de verkiezingen zijn gestolen.”

McCormick zei dat hij ‘hem duidelijk had gemaakt dat ik dat niet kon doen. Drie dagen later steunde Trump Mehmet Oz voor de Senaat.

Gevraagd of hij Trump steunt in de presidentiële voorverkiezingen, zei McCormick dat er “geweldige mensen” zijn die zich kandidaat zullen stellen, maar dat hij nog geen beslissing heeft genomen om een ​​kandidaat te steunen.

“Ik wil zien hoe de voorverkiezingen verlopen”, zei hij. “Ik ben ook een groot voorstander van hopelijk een visie voor de toekomst die positief is – meer vooruit kijkend dan achteruit.”

Of vooruitkijken – niet achteruit – is wat de primaire kiezers van de GOP willen, is minder duidelijk.