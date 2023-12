Doug Burgum schort de presidentiële campagne van 2024 op voorafgaand aan het vierde Republikeinse debat

Doug Burgum, gouverneur van North Dakota, maakte maandag bekend dat hij zich terugtrekt uit de race voor de Republikeinse presidentiële nominatie van 2024, nadat hij zich niet had weten te kwalificeren voor de meest recente debatten.

“De vereisten voor het clubhuisdebat van de RNC nationaliseren het primaire proces en ontnemen de macht van de democratie aan de geëngageerde, nadenkende burgers van Iowa en New Hampshire”, zei Burgum in een verklaring waarin hij de regels bekritiseerde die hem uit recente debatten hielden.

“De missie van de RNC is het winnen van verkiezingen”, vervolgde hij. “Het is niet hun missie om de concurrentie te verminderen en nieuwe ideeën te beperken door het veld maanden vóór de caucuses in Iowa of de eerste voorverkiezingen in New Hampshire te ‘versmallen’. Deze willekeurige criteria verzekeren voordelen voor kandidaten uit de grote mediamarkten aan de kust ten opzichte van de Amerikaanse. Hartland.“

Doug Burgum, gouverneur van North Dakota, in Des Moines, Iowa, op 28 juli. Charlie Neibergall / AP-bestand

Burgum voerde aan dat geen van de debatcriteria kwalificaties zijn om als president te dienen. Hij zei: „Deze poging om het primaire systeem te nationaliseren is ongezond voor de toekomst van de partij, vooral voor een partij die beweert leiderschap van buiten Washington te waarderen.“

Zijn aankondiging komt slechts een paar weken nadat hij tijdens een stop in Des Moines, Iowa, had gezegd dat hij zijn campagne niet zou opschorten vóór de voorverkiezingen van de Republikeinse Partij in New Hampshire op 23 januari 2024.

“We doen er alles aan om onze naam op alle vijftig staatsstembiljetten te krijgen”, zei hij destijds. „Iowa, New Hampshire, absoluut positief. We zullen hier zijn. We gaan campagne voeren op de camping in Iowa en New Hampshire. De kiezers mogen beslissen, niet de experts.“

Burgum, 67, die sinds 2016 gouverneur van North Dakota is, stond consequent achter veel van de andere kandidaten in de peilingen voor de Republikeinse nominatie. Voormalig president Donald Trump leidt nog steeds het peloton.

Om in aanmerking te komen voor het laatste Republikeinse debat in Miami, wat Burgum niet deed, moesten de kandidaten voldoen aan de criteria van het Republikeinse Nationale Comité, waaronder het verwerven van ten minste 70.000 unieke donoren en het voldoen aan een minimale stemvereiste (ten minste 4% in twee nationale peilingen of één nationale peiling). en één opiniepeiling in een vroege staat die voldoet aan de RNC-vereisten). Kandidaten moesten ook toezeggingen ondertekenen, waaronder een belofte waarin ze zich ertoe moesten verbinden de uiteindelijke kandidaat van de Republikeinse Partij te steunen.

Er zijn momenteel zes overgebleven kandidaten: Trump, de voormalige gouverneur van South Carolina Nikki Haley, Vivek Ramaswamy, de voormalige gouverneur van Arkansas Asa Hutchinson, de voormalige gouverneur van New Jersey Chris Christie en de gouverneur van Florida Ron DeSantis.