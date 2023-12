Doug Burgum, rijke gouverneur van North Dakota, beëindigt de run van het Witte Huis

De basis van Burgum in het kleine, afgelegen Noord-Dakota en zijn korte politieke cv hadden hem vrijwel geen naamsbekendheid gegeven toen hij aan de campagne begon, waardoor zelfs zijn kiezers zich afvroegen hoe hij zou kunnen opkomen in een druk veld, werkend in de schaduw van de voormalig president en onbetaalbare koploper, de heer Trump.

Maar Burgum geloofde dat er een markt was voor zijn zakelijk inzicht – hij verkocht zijn softwarebedrijf aan Microsoft voor 1 miljard dollar – en een keukentafelfocus die resoluut de confrontatie met Trump of wie dan ook in het veld vermeed.

Hij had het mis en kwam nooit boven de lage enkele cijfers uit. Maar misschien heeft hij indruk gemaakt op de heer Trump. Adviseurs in de kring van de voormalige president hebben dat wel gedaan laat weten dat het uiterlijk en het geld van meneer Burgum zijn maakte hem tot ‘centrale casting’ voor een tweede Trump-termijn.

Het vertrek van Burgum verkleint technisch gezien het veld van Republikeinse hoopvolle mensen, aangezien de critici van Trump, zoals senator Mitt Romney uit Utah en commentator George F. Will, oproepen doen aan kandidaten die niet Trump heten om zich rond één enkel alternatief te consolideren. Senator Tim Scott uit South Carolina, voormalig vice-president Mike Pence, het voormalige congreslid van Texas Will Hurd en Larry Elder, een conservatieve radiopresentator, hebben ook de race verlaten.

Die druk ligt nu op Chris Christie, de voormalige gouverneur van New Jersey, die geen teken van sympathie heeft getoond bij de Republikeinse kiezers op nationaal niveau, maar wiens relatief sterke opiniepeilingen in New Hampshire Nikki Haley, de voormalige gouverneur van South Carolina, of gouverneur Ron DeSantis ervan weerhouden van Florida ervan weerhoudt de anti-Trump-stem te consolideren.