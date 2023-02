DOT benadrukte ook een regel die in de maak is om een ​​treinpersoneel van minimaal twee personen te vereisen, waartegen de industrie zich verzette, en beloofde middelen uit de infrastructuurwet van 2021 te besteden die kunnen worden besteed aan verbeteringen van de spoorwegveiligheid.

DOT wil ook dat de spoorwegen de staatsautoriteiten op de hoogte stellen wanneer er gevaarlijke gastankwagens zullen passeren. DOT zei dat het er ook aan werkt om dit via regelgeving te verplichten, “maar spoorwegen moeten niet wachten.”

De afdeling vraagt ​​de spoorwegen – inclusief maar niet beperkt tot Norfolk Southern – om het volgende te doen:

— Laat de rampenbestrijdingsteams van de staat proactief weten wanneer ze tankauto’s met gevaarlijke gassen door hun staten vervoeren;

— Sluit u aan bij het FRA-programma voor klokkenluidersbescherming, waaraan veel kleinere spoorwegen en passagiersspoorwegen deelnemen, maar waaraan de grote goederenvervoerders niet deelnemen;

— Implementeer geautomatiseerde baaninspectietechnologie zonder te vragen om menselijke inspecteurs te verwijderen;

— Verhogen van de geleidelijke invoering van veiligere, duurzamere tankwagens die de spoorwegen hadden gelobbyd om uit te stellen tot 2029, momenteel gepland voor 2025; En

— Werknemers betaald ziekteverlof bieden, de onafgemaakte zaak van de oplossing van de stakingsdreiging vorig jaar.

Wat DOT wil van het Congres: DOT riep het Congres op om de maximale boetes voor overtredingen van de spoorwegveiligheid te verhogen ten opzichte van de huidige limiet van $ 225.455, die het bureau “een afrondingsfout” noemde voor winstgevende bedrijven.

In een brief zondag aan Alan Shaw, CEO van Norfolk Southernmerkte Pete Buttigieg op dat de spoorweg “uitzonderlijk winstgevende activiteiten” had, met een operationele marge van 38 procent en de uitgifte van $ 18 miljard aan aandeleninkoop en dividenden in de afgelopen vijf jaar – “naar verluidt twee keer zoveel als het bedrag dat Norfolk Southern in zijn spoorwegen en operaties investeerde. ”