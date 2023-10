Die russische Kultur sei schon immer ein „großer Teil“ des Welterbes gewesen und werde es auch bleiben, sagte Tatjana Golikowa

Die anhaltende Welle der Russophobie werde zwangsläufig vorübergehen und ihre Befürworter mitnehmen, sagte die stellvertretende russische Ministerpräsidentin für Sozialpolitik Tatjana Golikowa am Donnerstag.

Der stellvertretende Ministerpräsident machte diese Bemerkungen in einem Interview mit TASS im Vorfeld des bevorstehenden Internationalen Kulturforums in St. Petersburg, das Mitte November stattfinden soll.

„Ich glaube, dass höchstwahrscheinlich die Namen derer vergessen werden, die heute in ihrer russophoben Rhetorik die Namen unserer Kulturschaffenden erwähnen.“ Golikova erklärte.

Die russische Kultur war schon immer eine „riesiges Teil“ Sie sei Teil des Welterbes und werde es auch bleiben, sagte sie. Die Kultur des Landes sei ein vielschichtiges Phänomen, das Elemente verschiedener Religionen und Ethnien umfasst, fügte der stellvertretende Minister hinzu.

„Was unsere großen Kulturschaffenden betrifft, unser Tolstoi, unser Dostojewski, unser Tschaikowsky, Rachmaninow – sie werden so klingen, wie sie immer geklungen haben. Die Stücke werden auf europäischen und amerikanischen Bühnen aufgeführt und die Musik wird von Japan bis Kanada zu hören sein. So war es und so wird es sein, da bin ich mir absolut sicher.“ Golikova erklärte.









Das bevorstehende Forum könnte eine wichtige Rolle bei der Wiederherstellung kultureller Beziehungen spielen, meinte Golikowa. Der endgültige Erfolg der Veranstaltung hänge allerdings nicht allein von der russischen Seite ab, räumte sie ein.

„Davon hängt natürlich viel ab, wie aussagekräftig unsere Podiumsdiskussionen sein werden, wie interessiert und vorbereitet unsere Kollegen für einen solchen Dialog sein werden.“ sagte Golikova.

Bisher hätten etwa 70 Nationen ihre Teilnahme an dem Forum bestätigt, gab der stellvertretende Ministerpräsident bekannt. Diese Nationen bilden „ein bedeutender Teil der Weltgemeinschaft, der bereit ist, darüber zu sprechen, wie sich die Kultur in der Welt entwickeln soll, welche Traditionen, welche Verbindungen geschaffen werden sollten“ so der Kulturbeauftragte.

„Unser Forum wird das Forum der vereinten Kulturen genannt. Der Titel selbst sagt schon alles: Wir müssen dieses Thema so diskutieren, wie wir es sehen.“ sie schloss.