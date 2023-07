Nach mehreren erfolglosen Anläufen glaubt der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB), dass ein neuer Ansatz für die Ausrichtung der Olympischen Spiele funktionieren könnte. Ihre Idee? Durch frühzeitige Einbindung der deutschen Öffentlichkeit Begeisterung wecken. Die Regierung von Bundeskanzler Olaf Scholz hat bereits ihre Unterstützung für das Vorhaben zum Ausdruck gebracht. Die DW geht auf die wichtigsten Fragen und Antworten ein.

Welche Olympischen Spiele hat der DOSB im Blick?

Die Initiative des DOSB rief dazu auf „Deine Ideen, Deine Spiele“ (Deine Ideen, deine Spiele) möchte öffentliche Unterstützung für eine Doppelbewerbung für die Sommerspiele 2036 und 2040 bzw. die Winterspiele 2038 und 2042 gewinnen. Die Sommerspiele 2036 markieren den 100. Jahrestag der Sommerspiele des NS-Regimes in Berlin. Deutschland war Anfang desselben Jahres auch Gastgeber der Winterspiele in Garmisch-Partenkirchen.

Die drei Sommerspiele bis 2036 sind bereits vergeben: 2024 finden die Sommerspiele in Paris statt, 2028 in Los Angeles und 2032 in Brisbane. Für die Winterspiele stehen bisher nur die Gastgeber für 2026 fest: Mailand und Cortina d’Ampezzo. Für 2030 und 2034 gibt es jedoch mit Stockholm und Salt Lake City eine sehr starke Konkurrenz. Aus diesem Grund hat sich der DOSB entschieden, sich auf eine Bewerbung für spätere Winterspiele zu konzentrieren.

Welche Städte sind im Rennen?

Der DOSB hat Berlin, Hamburg, Leipzig, München und das westliche Bundesland Nordrhein-Westfalen (NRW) aktiv an der Ausschreibung beteiligt. Im Falle einer Sommerbewerbung gilt Berlin als Sperre – mit der Möglichkeit, dass Berlin Teil einer gemeinsamen Bewerbung mit München ist, wo im vergangenen August die Europameisterschaften stattfanden – eine Veranstaltung, die als eine Art Mini-Olympiade beschrieben wird.

Im Berliner Olympiastadion fanden 1936 die Sommerspiele statt Bild: Paul Zinken/dpa/picture Alliance

Alternativ wäre auch die kürzere Entfernung zwischen Berlin und Hamburg eine attraktive Kombination. Die Rhein-Ruhr-Initiative möchte die Olympischen Sommerspiele 2032 in das dicht besiedelte Bundesland NRW bringen. Interessanterweise erlauben die IOC-Statuten sogar die Möglichkeit, dass vier Städte oder Cluster die Spiele ausrichten.

Wie viele Bewerbungsversuche für Olympische Spiele in Deutschland sind gescheitert und warum?

Die letzten Spiele, die in Deutschland ausgetragen wurden, fanden 1972 in München statt. Seit 1986 gab es insgesamt sieben gescheiterte Bewerbungsversuche. Die Rhein-Ruhr-Initiative 2032 ist mit ihrer Bewerbung im Vorauswahlverfahren des IOC gescheitert.

Die Bewerbungen für die Winterspiele 2022 in München und die Sommerspiele 2024 in Hamburg scheiterten bei der Bevölkerung vor Ort. Immer mehr Menschen in Deutschland stehen der Ausrichtung großer Sportveranstaltungen zunehmend kritisch gegenüber – unter anderem aufgrund mehrerer Skandale in Top-Sportverbänden rund um das Internationale Olympische Komitee (IOC), wegen der immensen Kosten, die den Ausrichtern entstehen, und fälliger Kosten auf Umweltbelange.

Was will der DOSB mit seiner Initiative erreichen?

Ziel des Deutschen Olympischen Sportbundes ist es, gemeinsam mit der deutschen Öffentlichkeit ein mehrheitsfähiges Bewerbungskonzept zu entwickeln. Dazu soll es verschiedene Möglichkeiten der Mitarbeit geben: Zehn Fachgespräche mit Experten aus den Bereichen Sport, Wirtschaft oder Nachhaltigkeit werden ab August 2023 per Livestream übertragen, außerdem finden öffentliche Dialogforen in potenziellen Bewerbungsstädten statt.

Darüber hinaus hat der DOSB eine Website mit Erklärvideos, Umfragen und Informationen zum Ausschreibungsverfahren erstellt (https://deine-spiele.de/de/).

Welche ökologischen Bedenken haben die Deutschen im Hinblick auf die Ausrichtung der Olympischen Spiele?

Vor allem die Winterspiele bereiten ihnen große Sorgen.

„Ich halte Deutschland für völlig ungeeignet für die Olympischen Winterspiele“, sagt Thomas Fischer von der Umwelthilfe Deutschland (DUH) gegenüber der DW.

„Ohne künstliche Beschneiung und ohne es gemeinsam mit Österreich zu machen, wird man es in (den deutschen Bundesländern) Bayern, Baden-Württemberg oder Thüringen überhaupt nicht umsetzen können.“

Umweltverbände glauben, dass Deutschland aufgrund seines Klimas nicht für die Ausrichtung der Winterspiele geeignet sei Bild: Sebastian Willnow/dpa/picture Alliance

Aus klimatischer Sicht seien Olympische Winterspiele in Deutschland „eine völlige Katastrophe. Es gibt andere Orte auf der Welt, die eindeutig besser geeignet sind.“

Fischer ist deutlich positiver, wenn es um die Möglichkeit einer Ausrichtung der Sommerspiele in Deutschland geht.

„Ich denke, wir könnten die Sommerspiele gut bewältigen, sogar umweltfreundlicher als in vielen anderen Ländern der Welt“, sagte Fischer.

Schließlich ist die Infrastruktur in den Städten bereits weitgehend vorhanden. Der DOSB verpflichtet sich auf seiner Website, im Rahmen einer Ausschreibung keine neuen Sportanlagen zu bauen.

„Das Angebotskonzept orientiert sich vollständig an bestehenden oder temporär modernisierten Sportanlagen“, heißt es.

Wie sieht der Zeitplan bis zu einer möglichen Olympia-Bewerbung Deutschlands aus?

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse der öffentlichen Debatte will der DOSB am 2. Dezember veröffentlichen – und hofft, eine „Absichtserklärung“ zur Abgabe eines Angebots bekannt geben zu können.

Sollte es soweit kommen, würde der DOSB dann einen detaillierten Plan für eine deutsche Olympiabewerbung erarbeiten, der im Mai 2024 der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Dazu gehören auch Angaben zum Zeitpunkt (2036/2040 oder 2038/2042). und die Veranstaltungsorte (mindestens zwei und höchstens vier).

Die deutsche Öffentlichkeit wird im Herbst 2024 die Möglichkeit bekommen, in Volksabstimmungen über den Vorschlag abzustimmen. Stimmt eine einzelne Region gegen die Ausrichtung der Olympischen Spiele, wäre das Projekt für das ganze Land tot. Bei einem positiven Votum wird die DOSB-Mitgliederversammlung im Dezember 2024 über die offizielle Bewerbung an das IOC abstimmen.

Die Entscheidung über die Vergabe der Olympischen Spiele 2036 wird voraussichtlich bei der IOC-Sitzung während der Winterspiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo im Februar 2026 fallen.

Dieser Artikel wurde aus dem Deutschen übersetzt.