Kann der BVB endlich überzeugen? Diese Frage stellen sich die Fans des Vizemeisters vor dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg. Punktemäßig sieht es bisher gut aus, spielerisch hat die Mannschaft aber überzeugt Edin Terzic bisher selten.

Umso mehr staunten die Fans, als sie vor dem Spiel zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg die Aufstellung betrachteten. Denn der Dortmunder Trainer ging nach der Niederlage gegen Paris Saint-Germain heftig vor.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: Starke Rotation

Bisher hat sich die BVB-Mannschaft eigentlich selbst aufgestellt. Die Kritik an der Spielweise war immer die gleiche. Zu wenige Ideen, zu viele Fehler, keine Dominanz – so haben wir uns bisher verhalten.

Gegen die Niedersachsen wollen sie einen anderen Weg gehen. Und Terzic rotiert vor dem Anpfiff kräftig. Im Vergleich zum Spiel in Frankreich gibt es sechs Veränderungen in der Startelf. Diese Ankündigung passt besonders: Kapitän Emre Can Ich muss auf die Bank!

Sie starten vor dem Süden

Der Nationalspieler wurde seiner neuen Position bisher nicht gerecht und wirkte als Sechser vor der Abwehr überfordert. Salih Özcan kann bei Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg spielen. Aber es geht weiter. Julian Ryerson ersetzt beispielsweise Marius Wolf.

Terzic schaltet zudem die beiden Offensivspieler Donyell Malen und Karim Adeyemi aus. Neben Neu-Stürmer Niclas Füllkrug startet auch Jewel Jamie Bynoe-Gittens, der gegen Paris nach seiner Einwechslung für Gefahr sorgte.

Und auch diese Persönlichkeit sorgt für Stirnrunzeln: Marco Reus steht erstmals seit dem ersten Spieltag wieder in der Startelf. Vor einer Woche in Freiburg erzielte er nach seiner Einwechslung ein weiteres Tor.

Borussia Dortmund – VfL Wolfsburg: Ohrfeige!

Die Aufstellung ist neben Can, Adeyemi und Malen auch ein Schlag ins Gesicht für Sebastien Haller, der nach schwachen Leistungen derzeit nicht mehr die erste Wahl ist. Werden sich Terzics Maßnahmen auszahlen?