Bei einem Unfall in Schermbeck ist ein Motorradfahrer aus Dorsten schwer verletzt worden. (Symbolbild) © picture Alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Nach einem Unfall in Schermbeck sucht die Polizei nach einem flüchtigen Traktorfahrer. Ein Motorradfahrer aus Dorsten wurde schwer verletzt.

2023-09-19 14:51:00

Nach einem Unfall in Schermbeck sucht die Polizei nach einem Traktorfahrer. Nachdem ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Dorsten schwer verletzt wurde, verließ der Traktorfahrer unerlaubt die Unfallstelle.

In einer Pressemitteilung schildert die Kreispolizeibehörde Wesel, dass der Motorradfahrer am Samstag (16.09.) gegen 16 Uhr auf der Bester Straße in Richtung Gahlen unterwegs war

Motorradfahrer rutscht in Graben

In der Kurve nach der Hedgenstraße kam ein grün-schwarzer Traktor mit Anhänger auf die Dorstener zu. Da der Traktor auf die Gegenfahrbahn ragte, musste der Motorradfahrer ausweichen und kam von der Fahrbahn ab.

Der 25-Jährige stürzte in den Graben und verletzte sich schwer. Währenddessen fuhr der Traktorfahrer weiter. Der Geschädigte erstattete später online Anzeige über den Unfall.

Die Polizei in Dinslaken hofft nun auf Hinweise zum Traktor oder seinem Fahrer. Zeugen können unter der Rufnummer (02064) 6220 anrufen.